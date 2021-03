Movenpick Phú Quốc ưu đãi lớn nhân dịp một năm mở cửa

Movenpick Resort Waverly Phú Quốc ưu đãi gói khám phá dành cho các gia đình 2 người lớn, 2 trẻ em giá từ 2,279 triệu đồng mỗi đêm.

Mừng sinh nhật một tuổi, khu nghỉ dưỡng Movenpick Resort Waverly Phú Quốc triển khai hai gói ưu đãi để tận hưởng kỳ nghỉ trong không gian xanh, sang trọng bên bờ biển Ông Lang xinh đẹp. Theo đó, du khách đặt phòng từ nay đến hết 28/5 tại Movenpick Phú Quốc có cơ hội lựa chọn một trong hai gói ưu đãi lớn nhất trong năm: gói nghỉ dưỡng kèm Spa có tên "Thư thái trọn vẹn" và gói dành riêng cho gia đình "Vui quên đường về".

Khu nghỉ dưỡng Movenpick Phú Quốc.

Cụ thể, với gói "Thư thái trọn vẹn", du khách khi đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng Movenpick Phú Quốc với giá chỉ từ 2,49 triệu đồng một phòng mỗi đêm, sẽ được tặng ngay 2 liệu trình Spa 60 phút cho hai người để chăm sóc và thư giãn tại Element Spa & Salon.

Du khách có nhiều lựa chọn như massage truyền thống bằng tinh dầu đánh thức 5 giác quan hoặc bằng gói thảo dược nóng.... Mỗi liệu trình chăm sóc sức khỏe, thư giãn tại spa là sự kết hợp giữa các liệu pháp thiên nhiên, bấm huyệt phục hồi, để mang đến cho du khách sự thư thái, góp phần giúp phục hồi sức khỏe, tái tạo năng lượng cho cơ thể sau những giờ phút bận rộn.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi và thư giãn, một loạt các chương trình và tiện ích dành riêng cho gia đình cũng trở thành điểm nhấn của Movenpick Phú Quốc. Trong đó, gói ưu đãi "Vui quên đường về" thiết kế dành để tri ân các gia đình trẻ. Với 2,279 triệu đồng mỗi đêm dành cho 2 người, cả nhà đã có thể tận hưởng ngay một kỳ nghỉ 5 sao với loạt trải nghiệm thú vị tại Movenpick Phú Quốc.

Đến với Movenpick Resort Waverly Phú Quốc, các thành viên trong gia đình có dịp hít thở không khí trong lành, bé trải nghệm những trò chơi thú vị.

Du khách mua gói ưu đãi "Vui quên đường về" có cơ hội nhận phòng sớm, trả phòng trễ; miễn phí sử dụng xe bus đi vào thị trấn Dương Đông; miễn phí một phần kem mát lạnh dành cho mỗi thành viên; ưu đãi 20% khi sử dụng tất cả các dịch vụ ăn uống tại khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, cả nhà còn được tham gia lớp học làm cocktail khi lưu trú tại những căn villa sang trọng của Movenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Movenpick Resort Waverly Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng 5 sao tại bãi Ông Lang, nơi ngắm hoàng hôn đẹp của đảo Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng có hơn 300 phòng nghỉ với lưng tựa núi, mặt hướng biển được thiết kế hài hòa, tận dụng ánh sáng, có không gian hòa mình với thiên nhiên, mang đến cho du khách những khoảnh khắc nghỉ dưỡng được sóng biển vỗ về. 79 căn villas được thiết kế với 2,3 phòng ngủ hướng hồ đón bình minh, hướng biển đón hoàng hôn. Tất cả được trang bị phòng khách lớn, bể bơi riêng, nội thất tiện nghi, sang trọng thích hợp với các gia đình, nhóm.

Movenpick Resort Waverly Phú Quốc thiết kế không gian đón ánh sáng, gần gũi với thiên nhiên. Ưu đãi áp dụng cho khách đặt phòng từ nay đến hết 28/5, thời gian lưu trú từ nay đến hết 31/5.

Bên cạnh đó, Movenpick Phú Quốc có những tiện ích phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi của du khách chuỗi nhà hàng mang đến những buổi tiệc bên bờ biển thơ mộng. Nhà hàng The Islander là nơi hội tụ của những phong vị ẩm thực Á, Âu đặc trưng. Aura Beach Club là không gian cho các thực khách muốn thưởng thức ly cocktail nhiệt đới, cách phục vụ kiểu Tapas độc đáo tại quầy bar sang trọng có tầm nhìn hướng hoàng hôn tuyệt đẹp nơi bãi Ông Lang. Khu vui chơi trẻ em The Little Birds Club với nhiều trò chơi dành cho các bé, các cô quản trò chăm sóc chu đáo để ba mẹ tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc nghỉ dưỡng riêng tư, lãng mạn.

Mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Movenpick Phú Quốc liên tục thay đổi, thường xuyên dành tặng cho du khách những bất ngờ mới, để cùng tạo nên những khoảnh khắc mỗi khi đặt chân đến với nơi đây. Hai gói ưu đãi Spa Package và Family Funtastic Package nhân kỷ niệm sinh nhật một năm của Movenpick Phú Quốc cũng không ngoại lệ. Sản phẩm được thiết kế riêng để đem đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi.

Lê Nguyễn (Ảnh: Movenpick Phú Quốc)