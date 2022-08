Mourinho xấu hổ vì cầu thủ Roma

HLV Roma Jose Mourinho nói ông xấu hổ và thất vọng vì cách các học trò thi đấu trong trận hòa Juventus 1-1 ở vòng ba Serie A.

"Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi nói với các cầu thủ rằng rất xấu hổ về họ", Mourinho kể về trận đấu ngày 27/8. "Đó không phải là vấn đề chiến thuật, mà là thái độ, tinh thần của các cầu thủ. Roma không thể đến đây và đá như thế được".

HLV Mourinho thất vọng với thái độ thi đấu của các cầu thủ Roma. Ảnh: AFP

Sau khi trọng tài Massimiliano Irrati nổi hồi còi mãn cuộc, Mourinho có cuộc trò chuyện ngắn với đồng nghiệp Max Allegri ngay trên sân. Khi được hỏi về cuộc trò chuyện này, HLV Bồ Đào Nha tiết lộ: "Tôi nói rằng Roma may mắn không thể tin được trong hiệp một, và đã làm tốt hơn trong hiệp hai".

Trên sân Juventus hôm đó, Roma khởi đầu tệ hại khi để Juventus chọc thủng lưới ngay phút 2. Từ quả đá phạt với cự ly 25m, Dusan Vlahovic dứt điểm về góc cao đưa bóng chạm mép dưới xà ngang, khiến thủ thành Rui Patricio nhận bàn thua đầu tiên mùa này.

Bàn thắng sớm giúp Juventus hưng phấn và áp đảo suốt thời gian còn lại của hiệp một. Sau khi Alex Sandro và Juan Cuadrado lỡ cơ hội, Manuel Locatelli nã đại bác từ ngoài vòng cấm tung lưới đội khách. Nhưng VAR vào cuộc và khước từ bàn thắng của Locatelli, khi phát hiện Vlahovic đã để bóng chạm tay trước đó.

Mourinho chê các cầu thủ Roma không làm được gì và may mắn khi chỉ thua một bàn trong 45 phút đầu tiên. "Tôi nói với trợ Salvatore Foti hãy cầu nguyện rằng tỷ số chỉ là 0-1. Bởi thua 0-1 đã là kết quả tuyệt vời, và may mắn sau màn trình diễn như vậy", HLV 59 tuổi tức giận.

Roma chỉ cải thiện thế trận trong hiệp hai, khi Mourinho lần lượt tung Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski và Zeki Celik vào sân. Từ quả phạt góc phút 69, Paulo Dybala ngả người đưa bóng vào vòng cấm, thành đường kiến tạo để Tammy Abraham đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số 1-1.

Juventus 1-1 Roma Diễn biến chính trận Juventus 1-1 Roma ngày 27/8.

Mourinho phàn nàn Roma không có nhiều sự lựa chọn trên băng ghế dự bị, khi Nicolo Zaniolo và Georginio Wijnaldum nghỉ dài hạn vì chấn thương. Ông cũng đánh giá cao việc các học trò nỗ lực đảo ngược tình thế trong hiệp hai. "Hiệp một thì rất tệ hại. Nhưng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng 1-0 trong hiệp hai", Mourinho nhấn mạnh.

Trước giờ bóng lăn, Roma đạt thỏa thuận tuyển mộ Andrea Belotti theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo Italy sẽ kiểm tra y tế tại Roma hôm nay, trước khi ký hợp đồng ba năm với mức lương mùa gần 3 triệu USD. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dùng cụm từ "thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Kết quả 1-1 giúp Roma dứt chuỗi ba trận toàn thua trước Juventus. Thầy trò Mourinho cũng duy trì mạch bất bại để chia sẻ ngôi đầu Serie A với Milan, Lazio và Torino khi cùng có bảy điểm. Vòng tiếp theo ngày 30/8, "Giallorossi" trở về sân nhà tiếp tân binh Monza.

Hồng Duy