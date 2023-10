Mourinho: 'Vô địch Champions League với Porto là một siêu kỳ tích'

ItalySau khi khi bị chỉ trích về khởi đầu mùa giải tệ hại với AS Roma, HLV Jose Mourinho nhắc lại chức vô địch Champions League mà ông giành được cùng Porto năm 2004.

"Tôi phải đồng ý với những người nói rằng tôi thiếu khiêm tốn, nhưng tôi có một số kỳ tích", Mourinho nói trên kênh Sky Sports Italia hôm 2/10, khi được hỏi về màn khởi đầu mùa 2023-2024. "Vô địch Champions League với Porto rõ ràng là một siêu kỳ tích. Khi đó, đội hình chính chơi trận chung kết của chúng tôi có chín cầu thủ người Bồ Đào Nha. Một năm trước đó, bảy người trong số họ thậm chí chưa chơi trận Champions League nào".

Mourinho (phải) giành Champions League với Porto năm 2004. Ảnh: UEFA

Mourinho từng là cầu thủ, nhưng sau khi nhận ra bản thân thiếu tốc độ và sức mạnh để tỏa sáng, ông giải nghệ khi 24 tuổi. Sau một thời gian làm phiên dịch cho các đội bóng, Mourinho chuyển sang làm HLV và nổi lên khi dẫn dắt Porto vô địch Bồ Đào Nha, Cup quốc gia và UEFA Cup mùa 2002-2003. Một năm sau đó, ông bảo vệ thành công chức vô địch Bồ Đào Nha và giành Champions League.

"Người Đặc Biệt" cũng thành công ở nhiều CLB khác. Ông giành được ba Ngoại hạng Anh, một Cup FA, ba Cup Liên đoàn với Chelsea, hai Serie A, một Cup Italy, một Champions League với Inter, một La Liga, một Cup Nhà vua với Real Madrid, một Europa League, một Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh với Man Utd, một Conference League và một lần vào chung kết Europa League với AS Roma.

Từ khi trở thành một HLV hàng đầu, Mourinho chỉ trắng tay với Tottenham. Mùa 2020-2021, ông bị đội bóng thành London sa thải ngay trước trận chung kết Cup Liên đoàn. Sau đó, Tottenham - dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Ryan Mason - thua Man City 0-1 trong trận chung kết.

Sau hai mùa đưa AS Roma về thứ sáu Serie A, giành Conference League và vào chung kết Europa League, Mourinho đang gặp khó khăn. Đội bóng của HLV 60 tuổi hiện xếp thứ 13 Serie A 2023-2024, sau hai trận thắng, hai hòa và ba thua. AS Roma khởi đầu tốt hơn ở vòng bảng Europa League, khi thắng Sheriff Tiraspol 2-1.

Mourinho thừa nhận may mắn khi được làm việc cho những đội bóng lớn và có ngân sách khổng lồ, như Chelsea hay Real Madrid. Nhưng ông cũng khẳng định cảm thấy khó khăn khi dẫn dắt những đội bóng mà việc giành danh hiệu là một phép màu, như Man Utd thời hậu Alex Ferguson, Tottenham hay AS Roma. Ông nhắc lại việc giành "một Cup châu Âu rưỡi với Man Utd" và "nửa Cup châu Âu với AS Roma".

Mourinho cũng nhấn mạnh một số nguyên tắc làm việc. Trong đó, ông coi trọng sự đồng cảm với các cầu thủ và sự trung thành với bản thân. "Một giáo sư thiên tài ở trường đại học từng khuyên tôi: 'Đừng bao giờ quên rằng, bạn không phải là HLV của các cầu thủ bóng đá, mà là của những người đàn ông và những chàng trai chơi bóng đá'. Không có thực đơn hay bí mật nào cả", Mourinho nói thêm. "Vấn đề là bạn phải luôn là chính mình, và đồng cảm với những người xung quanh tại nơi làm việc. Luôn phê phán, đòi hỏi, thẳng thắn và trung thực là những khía cạnh của sự đồng cảm".

Ngày 5/10, thầy trò Mourinho sẽ tiếp Servette ở lượt hai Europa League.

Thanh Quý (theo Sky Sports Italia)