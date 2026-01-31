Mourinho và trái ngọt từ chiến thắng trước Real

Bằng thắng lợi 4-2 trước đội bóng cũ Real Madrid ở Champions League, HLV Jose Mourinho đập tan những chỉ trích sau thời gian sóng gió kể từ khi trở lại Benfica.

Cảm xúc vỡ òa và phấn khích của Jose Mourinho, sau khi thủ môn Anatoliy Trubin ghi bàn vào lưới Real ấn định thắng lợi 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League hôm 29/1, là sự giải tỏa sau những dồn nén bấy lâu. "Trong một mùa giải khắc nghiệt, bàn thắng đó đáp trả vô vàn chỉ trích cay nghiệt và cho cảm giác được 'sống lại' giữa ánh đèn sân khấu đỉnh cao. Chiến thắng trước Real không chỉ đặc biệt, mà trên hết, là sự giải thoát với HLV này", báo Tây Ban Nha Marca bình luận.

HLV Benfica Jose Mourinho mừng sau trận thắng Real Madrid 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 29/1/2026. Ảnh: AP

Từ khi trở lại dẫn dắt Benfica vào tháng 9/2025, hành trình của Mourinho đã không hề bằng phẳng. Đội chủ sân Da Luz rơi vào trạng thái bất ổn nội bộ với cuộc bầu cử chủ tịch đang diễn ra - bối cảnh bị xem là kém lý tưởng cho bất kỳ HLV nào. Ông cũng không có trong tay một đội hình ưng ý, lực lượng vốn được xây dựng theo triết lý của người tiền nhiệm Bruno Lage và thiếu vắng những mảnh ghép chủ chốt cho lối chơi của "Người Đặc biệt".

Hàng loạt trụ cột như Angel Di Maria, Alvaro Carreras, Orkun Kokcu, Florentino Luis ... rời đi, trong khi bão chấn thương khiến những Alexander Bah, Manu Silva, Bruma, hay Dodi Lukebakio liên tục vắng mặt. Hơn nữa, Mourinho tiếp quản đội bóng mà không có giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa. Việc thể lực đi xuống hay phong độ trồi sụt là điều tất yếu, dù là với ông hay bất kỳ ai khác.

Bất chấp thực tế đó, những luồng dư luận ác ý chưa bao giờ buông tha nhà cầm quân 63 tuổi. Mourinho vẫn bị chỉ trích áp dụng lối chơi thực dụng quá mức và bạc nhược, dù những con số thống kê đập tan luận điểm này.

Benfica hiện sở hữu hàng công mạnh thứ hai giải VĐQG Bồ Đào Nha với 42 bàn -- chỉ sau đội nhì bảng xếp hạng là Sporting Lisbon (52 bàn). Họ đứng thứ ba về tỷ lệ kiểm soát bóng (58%), thứ hai về số pha dứt điểm trúng đích và chạm bóng trong vùng cấm đối phương. Đoàn quân Mourinho còn thu hồi bóng nhiều nhất ở phạm vi một phần ba cuối sân và để lọt lưới ít thứ ba. Và dù đã bị loại khỏi cả hai giải Cup quốc nội, Benfica hiện sở hữu mạch 19 trận bất bại tại giải VĐQG, thành tích tốt nhất kể từ mùa 2012-2013.

Mourinho chỉ đạo thủ môn Benfica lao lên ghi bàn trong trận thắng Real Mourinho chỉ đạo thủ môn Benfica lao lên ghi bàn trong trận thắng Real.

Xét riêng trận gặp Real, Benfica dứt điểm 22 lần, trong đó có 12 trúng đích với 8 cơ hội ngon ăn và đạt giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) tới 3,01, trong khi xG của Real chỉ là 1,5. "Không phải ai cũng có thể là Pep Guardiola", những người ủng hộ Mourinho từng lên tiếng phản biện.

Benfica là nơi Mourinho bắt đầu trải nghiệm làm HLV trưởng, trong ít tháng cuối năm 2000. Trở lại nơi này sau 25 năm, ông một lần nữa tự làm mới mình. Mourinho vẫn giữ nguyên tham vọng cháy bỏng: dành hàng giờ tại trung tâm huấn luyện, theo sát các đội trẻ, ăn ngủ ngay tại đại bản doanh và tận hưởng niềm hạnh phúc ở Benfica. Dù đang kém đỉnh bảng của Porto 10 điểm, ông từ chối nói về mùa giải tới để tập trung tối đa vào sự thăng tiến của đội bóng.

Phản ứng của cựu thuyền trưởng Real ngay sau kết quả bốc thăm vòng playoff Champions League, khi lá thăm đưa Benfica một lần nữa tái ngộ đội bóng cũ, phần nào cho thấy điều đó. Thay vì nghĩ quá xa đến giữa và cuối tháng 2 tới cho hai trận lượt đi và về với "Los Blancos", Mourinho đăng một bức ảnh chụp ông đang làm việc tại văn phòng. Trong đó, HLV 63 tuổi cầm trên tay một tài liệu phân tích về Tondela, đối thủ của Benfica ở giải VĐQG cuối tuần này, kèm dòng trạng thái "Đời vẫn cứ tiếp diễn".

Mourinho đăng ảnh chuẩn bị cho trận gặp Tondela ở giải VĐQG Bồ Đào Nha cuối tuần này sau khi biết tin Benfica gặp lại Real ở play-off Champions League. Ảnh chụp màn hình

Chiến thắng trước Real vừa qua mang một ý nghĩa cảm xúc mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên Mourinho đánh bại đội bóng cũ, nhưng quan trọng hơn là ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại. Một nguồn tin thân cận HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ với báo Tây Ban Nha Marca: "Jose nhớ những sân khấu lớn, những đêm Champions League huyền diệu. Giành chiến thắng theo cách đó, ngay tại quê nhà với CLB mà ông thực sự yêu mến, đã tạo nên một tác động tâm lý cực lớn".

Sau trận, Mourinho chỉ trao đổi ngắn gọn với cậu học trò cũ và cũng là người đồng cấp hiện tại Alvaro Arbeloa, để chúc may mắn và xin lỗi về màn ăn mừng có phần quá khích. Ông không thể gặp trực tiếp Chủ tịch Real Florentino Perez do vị lãnh đạo này không dự khán, dù cả hai đã trò chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, khi vào phòng họp báo, cảm xúc như lại trào dâng với Mourinho, khi ông đáp trả những chỉ trích dai dẳng nhắm vào bản thân và Benfica bấy lâu.

"Điều duy nhất tôi mong muốn sau chiến thắng này là sự tôn trọng", Mourinho nói. "Tôi kêu gọi những người ngoài kia đừng nhảy lầu hay làm điều gì đó tương tự để tự sát, hãy bình tĩnh. Benfica rồi sẽ thua, và họ sẽ lại xâu xé chúng tôi thôi. Tôi chỉ muốn một chút sự tôn trọng cho Benfica và cho các cầu thủ của mình".

"Mùa giải này thực sự khắc nghiệt, Jose đã phải chịu đựng rất nhiều", một người thân của Mourinho kể với báo Marca. Việc bị Braga loại ở Cup Liên đoàn, rồi bị Porto hất khỏi Cup Quốc gia trong trận đấu mà Benfica áp đảo nhưng thiếu may mắn đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý toàn đội. Nhưng trước Real, "ngôi sao chiếu mệnh" cuối cùng đã trở lại.

Định mệnh khéo sắp đặt khi đưa Mourinho trở lại thành Madrid, nơi ông từng gắn bó từ 2010 đến 2013, khi Benfica đụng Real ở hai lượt play-off Champions League. Trận lượt đi ngày 17/2 tại Da Luz rồi lượt về tại Bernabeu sau đó một tuần sẽ là bài kiểm tra ở cấp độ cao nhất, là cuộc hẹn với giới tinh hoa bóng đá, nơi ông luôn cảm thấy bản thân thuộc về. Và dù kết quả ra sao, cuộc tái ngộ này sẽ khẳng định một điều: Mourinho đã trở lại sân khấu lớn và ông vẫn đang tràn đầy sinh lực ở tuổi 63.

Hoàng Thông (theo Marca)