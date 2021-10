Mourinho tự nhận hoàn thiện hơn 10 năm trước

ItalyJose Mourinho quyết tâm giúp Roma giải cơn khát danh hiệu hơn mười năm qua, khi khẳng định bản thân hoàn thiện hơn so với lần đầu làm việc ở Serie A.

"Tôi đã thay đổi về mọi mặt. Nếu một HLV không tiến bộ, đó là do ông ấy đã đánh mất đam mê hoặc tâm lý để liên tục học hỏi", Mourinho trả lời tạp chí Italy Esquire khi được hỏi bản thân thay đổi thế nào so với giai đoạn 2008-2010 dẫn dắt Inter. "Tuổi tác hay thể lực không quan trọng với một HLV, và bạn chỉ có thể cải thiện khi có kinh nghiệm. Tôi sẽ có thời gian để nhìn lại những danh hiệu mình đạt được khi giải nghệ. Nhưng giờ tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu tiếp theo. Tôi cảm thấy mình là HLV hoàn thiện hơn, so với 10 hay 20 năm trước".

Mourinho tự tin bản thân tiến bộ và hoàn thiện hơn so với giai đoạn thành công rực rỡ ở Inter trước kia. Ảnh: AFP

Qua hai mùa giải dẫn dắt Inter, Mourinho giúp họ đoạt năm danh hiệu, trong đó có cú ăn ba lịch sử - Serie A, Cup Italy và Champions League - ở mùa 2009-2010. Quá khứ thành công ấy ở Serie A và những thành tựu khác xuyên suốt chiều dài sự nghiệp khiến Mourinho được kỳ vọng lớn khi trở lại Italy dẫn dắt Roma từ hè này.

"Tôi muốn mang về những danh hiệu cho Roma, bởi đó luôn là mục tiêu của CLB, và nó tiếp thêm niềm đam mê cho người hâm mộ. Tôi cũng nhận ra tình yêu với Roma không chỉ nằm ở những chức vô địch, mà đó còn là niềm đam mê chảy trong huyết quản, là gia đình", Mourinho nhấn mạnh.

Roma chưa đoạt danh hiệu nào, kể từ Cup Italy 2007-2008. Thành tích tốt nhất của họ những năm gần đây là ngôi Á quân Serie A mùa 2016-2017, dưới thời Luciano Spalletti. Mùa trước, khi được dẫn dắt bởi Paulo Fonseca, Roma chỉ cán đích thứ bảy tại Serie A, nhờ đó được dự vòng play-off Conference League mùa này. Họ cũng bị loại sớm từ vòng 16 đội Cup Italy, và thua Man Utd 5-8 tại bán kết Europa League.

Mourinho khẳng định cần thời gian để biến Roma thành ứng viên cạnh tranh các danh hiệu. Ông nói: "Chiến thắng là điều còn thiếu tại Roma, và chúng tôi đã xây dựng một dự án để giành các danh hiệu. Nếu tôi có thể làm điều đó thì thật hoàn hảo. Nếu không, người kế đến sẽ mang về những danh hiệu, và tôi cũng cảm thấy tuyệt vời khi có thể đóng góp xây dựng cho tương lai CLB, và đó là giấc mơ của tất cả. Tôi không ngạc nhiên với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Roma, bởi tôi đã làm việc tại Italy trong hai năm. Tôi từng nhiều lần đối đầi Roma, và đã trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt này".

HLV Bồ Đào Nha cũng chỉ ra sự khác biệt khi dẫn dắt Inter và Roma. Ông kể: "Tôi đã đến thăm Roma với tư cách là khách du lịch. Giờ tôi dành mỗi ngày tại đây, với có nhiều di tích lịch sử, và điều đó thực sự đặc biệt. Tại Milan thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Bởi vì nhà tôi và sân tập của Inter đều nằm ngoài thành phố, vì vậy, các con của tôi đi học ở Lugano. Nếu tôi chọn một nơi để sống tại Milan, thì chắc chắn đó là sân Giuseppe Meazza. Bởi đó là nơi chúng tôi đã làm nên lịch sử, và tôi có những khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt với các CĐV. Ở Roma thì khác, tôi sống ở trung tâm, và điều đó giúp tôi nhận ra CLB này đặc biệt thế nào với thành phố".

Roma hiện đứng thứ tư Serie A với 15 điểm, kém đầu bảng Napoli sáu điểm. Thầy trò Mourinho có trận đấu khó khăn trên sân Juventus tại vòng 8 ngày 17/10, trước khi gặp CLB Na Uy Bodo Glimt tại Conference League bốn ngày sau đó.

Hồng Duy (theo Esquire)