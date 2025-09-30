Mourinho: 'Trước đây tôi ích kỷ hơn, giờ tôi vị tha hơn'

AnhHLV Jose Mourinho tự nhận đã thay đổi nhiều sau hơn hai thập kỷ đứng trên đỉnh bóng đá châu Âu, từ đề cao cái tôi sang đặt tập thể lên hàng đầu.

Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ UEFA, Mourinho chia sẻ về hành trình trở lại Benfica cũng như màn chạm trán Chelsea ở vòng bảng Champions League. "Champions League là giải đấu quan trọng nhất châu Âu. Vô địch một lần là giấc mơ, hai lần còn tuyệt vời hơn", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ.

HLV Jose Mourinho bên trái trong nhiệm kỳ đầu tiên với Benfica, và bên phải, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của Benfica. Ảnh: Marca

Mourinho bắt đầu sự nghiệp cầm quân ở Benfica, và giờ ông quay về với mục tiêu đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Ngay trận đầu tiên ở Champions League, "Người Đặc Biệt" trở lại Stamford Bridge gặp Chelsea - nơi ông từng giành ba Ngoại hạng Anh, một Cup FA, ba Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh qua hai nhiệm kỳ.

"Chelsea là một phần trong cuộc đời tôi, và tôi cũng là một phần trong lịch sử của họ. Nhưng trên sân thì không có quá khứ, chỉ có chiến thắng", Mourinho nhấn mạnh.

Mourinho thừa nhận cảm thấy khó khăn khi chứng kiến Chelsea sa sút dưới triều đại Todd Boehly, cho rằng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau khi Roman Abramovich bán CLB cho tập đoàn BlueCo năm 2022.

"Chelsea của Abramovich, của tôi, của chúng tôi là một đội bóng chiến thắng", HLV 62 tuổi nói. "Chúng tôi thắng tất cả, từ tôi, rồi Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Thomas Tuchel. Chelsea là cỗ máy chiến thắng. Nhưng rồi có giai đoạn đầu tư điên rồ, quá nhiều cầu thủ, quá nhiều tiền, mà lại không có triết lý rõ ràng. Với một người yêu CLB, thật khó để chứng kiến điều đó".

Dù vậy, "Người Đặc Biệt" dành lời khen cho đồng nghiệp Enzo Maresca - HLV đưa Chelsea trở lại quỹ đạo với chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup mùa trước. "Conference League là danh hiệu tuyệt vời, mang đến triết lý chiến thắng. Nếu không thể vô địch Ngoại hạng Anh, thì vô địch một đấu trường khác cũng quan trọng. Chelsea đã làm được và giờ họ có một đội ngũ tốt, mạnh mẽ", ông nói.

HLV Jose Mourinho chụp ảnh cùng chức vô địch Siêu Cup Anh, Ngoại hạng Anh và Cup Liên đoàn thời còn dẫn dắt Chelsea. Ảnh: Marca

Ở tuổi 62, Mourinho khẳng định niềm đam mê và sự khao khát chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ông tự nhận không còn giống như thời ở Porto, Chelsea hay Real Madrid. "Ngày trước tôi ích kỷ hơn, bây giờ tôi thấy mình vị tha hơn. Tôi nghĩ nhiều cho đội bóng, cho niềm vui của CĐV hơn là bản thân. Tôi đến bóng đá để giúp đỡ người khác, nhiều hơn là để giúp chính mình", ông bày tỏ.

Mourinho còn cho rằng bản thân chỉ là HLV giàu bản năng và kinh nghiệm, chứ không phải thiên tài. Nhà cầm quân 62 tuổi nói: "Có thể tôi hơi khiêu khích, nhưng chưa bao giờ là kẻ xấu xa. Tôi cũng chưa từng coi mình là thiên tài. Những lúc chiến thuật hay quyết định thay người tạo khác biệt, đó chỉ là một phần trong công việc".

Dù trong nhà đầy ắp áo đấu, huy chương và Cup, Mourinho khẳng định chúng chỉ là kỷ niệm. "Tôi luôn nói, có thể người ta lấy đi mọi thứ, nhưng lịch sử thì không ai xóa được", ông cho biết. "Tuy vậy, quá khứ không quyết định hiện tại. Tôi không sống bằng những gì đã đạt được, mà tập trung cho ngày hôm nay và ngày mai".

Hành trình của Mourinho đã được viết bằng vàng son với Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Europa League và Conference League. Nhưng với ông, chương mới tại Benfica mới chính là điều quan trọng: chiến thắng, như thể đó là ngày đầu tiên.

Hồng Duy (theo Marca, Daily Mail)