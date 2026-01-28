Mourinho: 'Trận đấu với Real là cuộc chiến sinh tử'

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho thừa nhận Benfica không còn đường lùi, khi đối đầu Real Madrid ở lượt cuối vòng bảng Champions League hôm nay.

"Chúng tôi không có gì để mất", HLV Mourinho nói về trận đấu ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. "Chúng tôi sắp đối đầu với một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc. Đây là trận chiến sinh tử. Chúng ta sẽ cố giành ba điểm bằng lối chơi cân bằng. Nếu không có sự cân bằng, Real sẽ trừng phạt chúng tôi".

"Người Đặc biệt" cũng cho biết sẽ giữ nguyên đội hình của Benfica, tiếp cận trận đấu bằng cách đối phó điểm mạnh của Real thay vì khai thác điểm yếu. "Rõ ràng là để thắng, chúng tôi phải ghi nhiều hơn đối thủ một bàn. Chúng tôi phải chơi để ghi bàn, nhưng không được để thủng lưới quá nhiều. Chúng tôi phải cân bằng", Mourinho nhắc lại.

Benfica hiện xếp thứ 29 trên 36 đội, với chỉ 6 điểm - kém đội xếp thứ 24 Olympiakos hai điểm. Top 24 là thành tích tối thiểu để dự vòng play-off, nên thầy trò Mourinho cần thắng Real bằng mọi giá. Nếu không, họ sẽ là một trong 12 đội bị loại sau vòng bảng.

Jose Mourinho chỉ đạo trong trận Benfica thua Juventus ở lượt bảy vòng bảng Champions League hôm 21/1. Ảnh: Imago

Ở chiều ngược lại, với 15 điểm, Real đang xếp thứ ba. Nếu thắng hoặc hòa Benfica, đội bóng Tây Ban Nha nhiều khả năng vào thẳng vòng 1/8. Nhưng nếu thua, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa có thể rời top 8 và phải dự vòng play-off. Tám đội dẫn đầu sau tám trận sẽ vào thẳng vòng 1/8. Các đội xếp từ 9 đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh tám vé còn lại.

Trận đấu tối 28/1 cũng là cuộc đối đầu giữa những người bạn cũ. Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Trong đó, Arbeloa là một học trò ưng ý.

Sau thời đỉnh cao với Porto, Chelsea, Inter, Real, Man Utd và Roma, Mourinho đang bước vào chặng cuối sự nghiệp huấn luyện. Những gì từng xảy ra với Fenerbahce đang lập lại ở Benfica. Đội bóng của Mourinho hiện xếp thứ ba giải vô địch Bồ Đào Nha nhưng kém Porto 10 điểm, bị loại ở tứ kết Cup quốc gia, bán kết Cup Liên đoàn, và có nguy cơ phải rời Champions League.

Trái với thầy cũ, Arbeloa đang khởi đầu thuận lợi. HLV 43 tuổi gây ấn tượng ở đội B, rồi lên dẫn dắt đội một Real khi Xabi Alonso bị sa thải hôm 12/1. Trừ trận ra mắt thua Albacete ở Cup Nhà vua khi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị, nhà cầm quân trẻ thắng cả ba trận còn lại trước Levante, Villarreal và Monaco, đem lại sự ổn định mà một đội bóng lớn cần có để hướng tới danh hiệu.

"Tôi yêu quý Arbeloa và Real", Mourinho nói về học trò và đội bóng cũ. "Cậu ấy có thể dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào, và tôi mong cậu ấy thành công. Làm HLV là một nhiệm vụ khó khăn, bởi rất nhiều người sẽ chỉ trích và bàn tán về bạn mỗi ngày. Điều quan trọng là cậu ấy hạnh phúc và tận hưởng công việc này".

Mourinho cũng khẳng định việc Alonso, một học trò cũ khác, bị Real sa thải là điều bình thường. Ông vẫn coi Alonso là một HLV đẳng cấp, bởi từng đưa Leverkusen đến cú đúp quốc nội Đức và vào chung kết Europa League.

Thanh Quý (theo Marca)