Mourinho: 'Tôi từng gạt Pogba để dành chỗ cho McTominay'

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho tiết lộ nhận được món quà tri ân của học trò cũ Scott McTominay, khi Benfica đấu Napoli tại lượt sáu Champions League.

Mourinho từng trao cơ hội ra mắt Champions League cho McTominay khi cả hai còn cùng phụng sự Man Utd năm 2017. Trong quãng thời gian dẫn dắt Man Utd giai đoạn 2016-2018, "Người Đặc biệt" sử dụng McTominay tổng cộng 31 trận.

Hiện, Mourinho dẫn dắt Benfica, còn McTominay thi đấu cho Napoli. Hai thầy trò tái ngộ khi Benfica chạm trán Napoli ở lượt sáu Champions League ngày 10/12.

HLV Jose Mourinho và Scott McTominay khi còn cùng phụng sự Man Utd. Ảnh: Icon Sportswire

Sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết mối quan hệ giữa hai thầy trò vẫn bền chặt, và thậm chí còn được McTominay tặng quà. "Cái túi này của tôi, trong đó là áo của Scott", ông giơ chiếc túi lên và nói. "Tôi từng xếp Paul Pogba dự bị để dùng cậu ấy ở Man Utd. Tặng cho tôi cái áo là điều tối thiểu mà cậu ấy có thể làm".

Mourinho cũng cho biết McTominay tỏ ra khá buồn bã khi đến chào hỏi sau trận, vì Napoli nhận thất bại 0-2. "Cậu ấy chỉ trò chuyện năm phút nhưng rõ ràng rất thất vọng vì kết quả. Nhưng đó là bản chất của những người chiến thắng", ông chia sẻ, và cho biết McTominay đang hạnh phúc tại Napoli và tin tình cảm giữa hai thầy trò sẽ kéo dài đến khi tiền vệ người Scotland 70 tuổi.

McTominay vốn trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd, được đôn lên đội một năm 2017, thường chơi tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm. Anh đã ghi 29 bàn trong 255 trận cho Man Utd, nhưng không giành được vị trí chính thức và bị bán sang Napoli hè 2024. Tại đây, tiền vệ người Scotland bừng sáng, góp công lớn giúp đội nhà vô địch Serie A mùa 2024-2025.

HLV Jose Mourinho bắt tay Antonio Conte trước trận Benfica thắng Napoli 2-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League trên sân Luz, Bồ Đào Nha ngày 10/12. Ảnh: Imago

Trong khi đó, Pogba chính là người được Mourinho đưa về Man Utd với khoản phí kỷ lục 131 triệu USD, sau khi ông đến vào tháng 8/2016. Hai thầy trò ban đầu quan hệ tốt, nhưng dần đổ vỡ và không còn tìm được tiếng nói chung từ tháng 3/2018.

HLV người Bồ Đào Nha từng cách chức đội phó của Pogba, nói học trò là kẻ mang virus lây bệnh tại Man Utd, và liên tục đẩy tiền vệ người Pháp lên ghế dự bị, trong đó có trận cầm quân cuối cùng của ông ở Man Utd (thua 1-3 trên sân Liverpool tại Ngoại hạng Anh).

Sau này, Pogba cho biết bất đồng quan điểm là chuyện bình thường giữa các cầu thủ và HLV, đồng thời vẫn rất tôn trọng Mourinho. "Nếu mai này gặp lại, tôi vẫn ôm ông ấy. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ nói chuyện về vấn đề này", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên Sportmail ngày 16/10/2024.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Abola)