Mourinho tố trọng tài thiên vị Real

Bồ Đào NhaTheo HLV Jose Mourinho, trọng tài cố tình bỏ qua lỗi của nhiều cầu thủ Real trong trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Trên sân Da Luz tối 17/2, trọng tài người Pháp, Francois Letexier phạt thẻ vàng Vinicius, Kylian Mbappe bên phía Real, và Gianluca Prestianni, Heorhiy Sudakov bên phía Benfica. Letexier còn phạt Jose Mourinho, HLV của Benfica, thẻ đỏ vì phản đối quyết định mà ông đưa ra.

"Tôi bị đuổi khỏi sân vì đã nói điều gì đó rất hiển nhiên. Trọng tài có một tờ giấy ghi rằng Tchouameni, Huijsen và Carreras - ba cầu thủ của Real - được miễn trừ với thẻ vàng", Mourinho nói sau trận đấu.

Mourinho bị phạt thẻ đỏ do phản đối trọng tài vào phút 85 trận Benfica 0-1 Real, ở lượt đi vòng play-off Champions League tối 17/2. Ảnh: AP

"Người đặc biệt" thừa nhận khó khăn với hậu quả của chiếc thẻ đỏ - bị cấm chỉ đạo trực tiếp trên sân trong trận lượt về, không thể vào phòng thay đồ và nói chuyện với các cầu thủ. Tuy nhiên, ông tin tưởng các trợ lý có thể làm thay một cách hiệu quả.

Vinicius ghi bàn duy nhất trận lượt đi bằng siêu phẩm ở phút 50. Tiền đạo người Brazil nhận bóng bên cánh trái, chạy cắt mặt qua một hậu vệ, rồi cứa lòng từ 18 m vào góc cao.

Mourinho thừa nhận Real xứng đáng thắng, và chỉ Vinicius hoặc Mbappe mới có thể ghi những bàn như vậy vào lưới Benfica. Ông cũng cho rằng tiền đạo người Brazil xứng đáng được đồng đội khiêng lên vai.

Sau khi mừng bàn, Vinicius tố cáo với trọng tài về việc bị Prestianni gọi là "con khỉ". Sau đó, trọng tài dừng trận đấu để xem xét hành vi phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, việc đọc khẩu hình là bất khả thi, vì Prestianni dùng áo che miệng khi nói. Một cuộc xô xát bùng phát giữa hai băng ghế dự bị, khiến một trợ lý của Mourinho phải nhận thẻ đỏ.

Khi được hỏi rằng Prestianni có hối hận về hành vi phân biệt chủng tộc hay không, Mourinho trả lời: "Hối hận về điều gì? Tôi đã nói chuyện với cả hai cầu thủ. Vinicius nói với tôi một điều, nhưng Prestianni lại nói một điều khác. Sau khi ghi một bàn như vậy, Vinicius nên được đồng đội tung hô chứ không phải làm trò hề trước 60.000 khán giả trên sân vận động này".

Trận lượt đi vòng play-off diễn ra chỉ ba tuần sau khi Benfica thắng Real 4-2 ở lượt cuối vòng bảng. Lần này, Real không chỉ đòi nợ thành công, mà còn giành lợi thế lớn trên con đường vào vòng 1/8. Trận lượt về sẽ diễn ra tại sân Bernabeu vào ngày 25/2.

Thanh Quý (theo Marca)