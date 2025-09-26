Mourinho nhận lương thấp nhất trong 21 năm

Bồ Đào NhaTheo tiết lộ của Chủ tịch Rui Costa, HLV Jose Mourinho hưởng mức lương thấp nhất kể từ năm 2004, khi nhận lời dẫn dắt Benfica hè này.

Sau khi bị Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) sa thải hôm 29/8, HLV Mourinho chỉ mất khoảng 20 ngày để tìm được công việc mới - trở lại Bồ Đào Nha dẫn dắt Benfica. Khi được hỏi về mức lương của "Người Đặc biệt", ban đầu Chủ tịch Rui Costa từ chối trả lời với lý do không được phép tiết lộ.

Nhưng sau đó, ông bất ngờ cho biết con số áng chừng. "Bốn triệu USD sau thuế cho mùa đầu tiên và 5,3 triệu USD cho mùa thứ hai? Khoảng chừng đó", Costa nói với truyền thông Bồ Đào Nha. "Đó là mức lương thấp nhất mà Jose Mourinho nhận được kể từ khi rời Bồ Đào Nha năm 2004. Việc ông ấy muốn đến Benfica khiến tôi tin rằng đó là HLV lý tưởng lúc này".

Mourinho trả lời họp báo sau trận Benfica hòa Rio Ave 1-1 ở vòng 6 giải vô địch Bồ Đào Nha hôm 23/9. Ảnh: Sapo

Hợp đồng cũng có điều khoản cho phép Benfica thanh lý sớm mà chỉ cần bồi thường một nửa lương. Costa cảm kích Mourinho vì sự thấu cảm nỗi khó khăn của CLB, nhất là khi cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới đang đến gần.

Khi còn dẫn dắt một CLB Bồ Đào Nha khác, Porto giai đoạn 2002-2004, Mourinho được cho là nhận khoảng 580.000 USD mỗi mùa. Nhưng sau đó thu nhập của ông tăng lên đáng kể. Nhà cầm quân giàu cá tính này nhận 5,6 triệu USD tại Chelsea giai đoạn đầu (2004-2007), 11 triệu tại Inter (2008-2010), 18,7 triệu tại Real (2010-2013), 16,7 triệu tại Chelsea giai đoạn hai (2013-2015), 16 triệu tại Man Utd (2016-2018), 10,7 triệu tại Tottenham (2019-2021), 12 triệu tại Roma (2021-2024) và mức tương tự tại Fenerbahce (2024-2025).

Sự nghiệp của Mourinho là một trong những câu chuyện đẹp nhất về nghề HLV. Khi còn dẫn dắt Porto, ông đưa CLB không được đánh giá cao trên đấu trường châu Âu đến UEFA Cup 2003 và Champions League 2004. Sau đó, ông nâng tầm Chelsea bằng ba Ngoại hạng Anh và Inter với cú ăn ba mùa 2009-2010. Ngoài ra, Mourinho còn giành La Liga với Real Madrid, Europa League với Man Utd và Conference League với Roma. "Người Đặc biệt" là HLV duy nhất giành cả ba Cup châu Âu mà UEFA đang tổ chức, gồm Champions League, UEFA Cup/Europa League và Conference League.

Benfica là đội bóng giàu truyền thống nhất Bồ Đào Nha. "Đại bàng" đang giữ kỷ lục 36 lần vô địch quốc gia, 26 lần giành Cup quốc gia và tám lần giành Cup Liên đoàn, bên cạnh hai Cup C1/Champions League năm 1961 và 1962.

Mourinho từng dẫn dắt Benfica năm 2000, khi mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng sau cuộc bầu cử năm đó, ông quyết định từ chức vì không được Chủ tịch mới tin tưởng. Sau khi trở lại hè này, ông mới trải qua hai trận cùng Benfica: thắng AVS 3-0 và hòa Rio Ave 1-1. Tối 26/9, Mourinho và học trò sẽ tiếp Gil Vivente ở vòng bảy giải vô địch Bồ Đào Nha.

Thanh Quý (theo A Bola)