Mourinho: 'Messi có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi'

HLV Jose Mourinho cho rằng Lionel Messi tác động nhiều nhất đến sự nghiệp cầm quân của ông, dù hai người chưa từng làm việc cùng nhau.

Trước hai lượt trận play-off Champions League giữa Fenerbahce và Benfica, Mourinho nhận được câu hỏi trong phỏng vấn trên kênh Sporty Net rằng cầu thủ nào giúp đỡ ông nhiều nhất trong sự nghiệp. "Người Đặc Biệt" trả lời ngay: "Messi. Bởi mỗi lần đối đầu, cậu ấy buộc tôi phải suy nghĩ rất nhiều".

Mourinho (trái) và Messi. Ảnh: Goal

Bên cạnh Cristiano Ronaldo, nhiều ngôi sao đã chơi hơn 100 trận dưới trướng Mourinho, như Ricardo Carvalho, John Terry, Frank Lampard, Xabi Alonso, Didier Drogba, Sergio Ramos hay Eden Hazard. Dù vậy, Mourinho không chọn nhóm cầu thủ này, mà trả lời Messi.

Thời 2010-2013, Mourinho dẫn dắt Real Madrid và thường xuyên chạm trán Messi ở Barca. Bất chấp áp lực từ đội bóng xứ Catalonia, Real vẫn vô địch La Liga 2011-2012 với 100 điểm, kỷ lục khi đó. Mourinho thừa nhận chính sự hiện diện của Messi đã buộc ông phải liên tục tìm cách thích ứng và sáng tạo.

Dù vậy, HLV 62 tuổi từ chối gọi Messi là "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời" (viết tắt tiếng Anh là GOAT). Ông cho rằng việc so sánh giữa các thế hệ là thiếu công bằng bởi bóng đá đã thay đổi rất nhiều. "Thế hệ trẻ có thể biết Messi, Ronaldo, nhưng lại ít hiểu về Pele, Eusebio hay Franz Beckenbauer. Hồi xưa, khi trời mưa, trái bóng nặng đến 10 kg, còn bây giờ nó bay đi rất dễ", ông nói.

Trong sự nghiệp, Mourinho từng làm việc với Cristiano Ronaldo tại Real Madrid và cho rằng CR7 là ngôi sao lớn bậc nhất nhất ông từng dẫn dắt. Tuy nhiên, khi đặt Messi và Ronaldo vào cuộc tranh luận về GOAT, ông nói rằng "cả hai khó so trực tiếp với các huyền thoại thời trước".

Mourinho đang đặt mục tiêu đưa Fenerbahce dự vòng đấu chính Champions League. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua Feyenoord tổng tỷ số 6-4 ở vòng loại thứ ba, để gặp Benfica trong trận play-off.

Trận lượt đi sẽ diễn ra tối 20/8 ở Istanbul, lượt về sau đó một tuần tại Lisbon. Nếu vượt qua Benfica, Fenerbahce sẽ lần đầu góp mặt ở vòng bảng Champions League kể từ năm 2008.

Hoàng An (theo TNT Sports)