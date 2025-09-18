Mourinho: 'HLV nào có thể nói không với Benfica?'

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho đã có mặt tại Bồ Đào Nha và sẽ ra mắt với tư cách tân HLV trưởng của Benfica trong hôm nay 18/9.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Mourinho rời Barcelona chiều 17/9 bằng chuyến bay thuê riêng và hạ cánh xuống sân bay Tires lúc 18h22, giờ Lisbon. "Người Đặc Biệt" đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Benfica theo hợp đồng hết mùa 2026-2027. Ông có thể ra mắt ngay trận gặp AFS tại Vila das Aves cuối tuần này, thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

"Trước khi lên máy bay, họ hỏi tôi có quan tâm không. Tôi nói có. Benfica hỏi, và tôi trả lời khi về Bồ Đào Nha, tôi sẵn sàng nói chuyện. Trở lại Benfica không phải để kỷ niệm sự nghiệp", Mourinho nói sau khi trở về quê nhà. "Tôi là người nghiện công việc, không muốn ngồi chơi đến hết mùa. Khi được đề nghị dẫn dắt Benfica, tôi không cần nghĩ hai lần. HLV nào có thể từ chối Benfica? Không phải tôi".

HLV Mourinho trả lời truyền thông sau khi trở lại Bồ Đào Nha ngày 17/9. Ảnh: Daily Mail

Benfica thông báo sa thải HLV Bruno Lage tối 16/9, ngay sau trận thua đội khách Qarabag 2-3 ở lượt đầu Champions League. Chủ tịch Rui Costa xem Mourinho là ứng viên hàng đầu, và đôi bên nhanh chóng đạt thỏa thuận.

HLV Bồ Đào Nha dành sự tôn trọng cho người tiền nhiệm Bruno Lage. "Tôi hiểu cảm giác của ông ấy", Mourinho bày tỏ. "Không HLV nào rời đi trong vui vẻ. Tôi cũng từng trải qua tình cảnh đó và chỉ có thể dành sự tôn trọng cho Bruno. Một tháng trước tôi đã nói cậu ấy là HLV giỏi, có một tập thể mạnh và xứng đáng được chúc mừng".

Mourinho có công việc mới chưa đầy ba tuần sau khi bị Fenerbahce sa thải. Chủ tịch Fenerbahce, Ali Koc tuyên bố lối chơi phòng ngự và sự thiếu sáng tạo trong đội là yếu tố chính khiến HLV Bồ Đào Nha phải ra đi.

Khi được hỏi về những bình luận từ Ali Koc, Mourinho đáp: "Mỗi khi rời CLB, tôi luôn khép lại chương cũ, không đổ lỗi, không tìm cớ. Ông ấy có cách hành xử khác. Ông ấy nói nhiều, nhưng chưa giải thích vì sao cầu thủ loại Fenerbahce khỏi Champions League - Kerem Akturkoglu - chỉ được mua sau khi đã làm điều đó. Hãy chờ xem".

Ngày 27/8, Akturkoglu ghi bàn duy nhất giúp Benfica thắng Fenerbahce 1-0 chung cuộc ở vòng play-off, qua đó giành vé dự vòng bảng Champions League mùa này. Nhưng đến ngày 1/9, Fenerbahce thông báo tuyển mộ anh từ Benfica với giá 25 triệu USD chưa tính phụ phí.

Mourinho từng có ba tháng dẫn dắt Benfica năm 2000.

Trong ban huấn luyện mới tại Benfica, Mourinho giữ lại Ricardo Rocha và Nuno Santos từ ê-kíp cũ của Lage và mang theo Joao Tralhao, Antonio Dias, Pedro Machado.

Joao Tralhao (45 tuổi) mới cộng tác với Mourinho từ mùa này, nhưng là gương mặt quen thuộc ở Benfica khi có gần 20 năm gắn bó với hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Ông từng hai lần vô địch giải U19, rồi rời đội năm 2018-2019 để dẫn dắt U23. Sau đó, Tralhao làm trợ lý cho Thierry Henry tại Monaco, có thời gian ngắn làm HLV trưởng Vilafranquense, rồi làm trợ lý cho Nuri Sahin tại Antalyaspor và Dortmund trước khi tái ngộ Benfica cùng Mourinho.

Machado (40 tuổi) cũng chỉ mới gia nhập ê-kíp của Mourinho. Ông từng dẫn dắt nhiều đội hạng dưới của Bồ Đào Nha như Freamunde, Vila Mea, Anadia, Sao Joao de Ver và Oliveira do Hospital. Mùa 2024-2025, ông ngồi ghế HLV trưởng Academica một thời gian ngắn.

Dias (42 tuổi) bắt đầu làm việc cùng Mourinho từ mùa này, sau hơn một thập kỷ gắn bó với vai trò HLV thể lực trong các ê-kíp của Nuno Espírito Santo.

Đây sẽ là màn tái hợp sau 25 năm giữa Mourinho với Benfica. Tháng 9/2000, sau một thời gian dài làm giáo viên thể chất, rồi đảm nhiệm các vai trò HLV đội trẻ, thông ngôn, trợ lý HLV, Mourinho bắt đầu sự nghiệp cầm quân nhà nghề với chính Benfica. Ông được bổ nhiệm từ vòng 4 giải VĐQG Bồ Đào Nha, sau khi Benfica sa thải HLV người Đức Jupp Heynckes. Nhưng đến tháng 12/2000, chỉ sau 9 trận cầm quân, Mourinho chia tay Benfica vì bất đồng với ban lãnh đạo mới của CLB.

Hồng Duy tổng hợp