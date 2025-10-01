Mourinho giải nguy cho đội trưởng Chelsea

AnhHLV Jose Mourinho giúp Enzo Fernandez không bị CĐV tấn công trong trận Chelsea - Benfica ở vòng bảng Champions League, tối 30/9.

Khi chuẩn bị đá phạt góc trong hiệp một, trận đấu trên sân Stamford Bridge, Enzo Fernandez bị một nhóm CĐV của Benfica chửi rủa. Đội trưởng Chelsea đáp lại bằng cách vỗ tay mang tính mỉa mai, khiến đám đông trên khán đài càng tức giận, ném đồ xuống sân làm trận đấu phải tạm dừng. Enzo từng khoác áo Benfica nửa đầu mùa 2022-2023, trước khi đầu quân cho Chelsea.

Từ khu kỹ thuật của Benfica, Mourinho ra hiệu, yêu cầu các CĐV kiềm chế. Uy tín của "Người Đặc biệt" lập tức phát huy tác dụng. CĐV đội khách ngừng ném đồ, và Fernandez có thể tiếp tục thi đấu.

Mourinho (giữa) trong trận Benfica thua Chelsea 0-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League trên sân Stamford Bridge tối 30/9. Ảnh: Reuters

Trận này, Chelsea thắng Benfica 1-0 bằng pha phản lưới của Richard Rios ở phút 18. Tân binh Alejandro Garnacho để lại dấu ấn khi căng ngang từ cánh trái, khiến trung vệ đội khách giật mình và tự đưa bóng vào khung thành.

Ngoài bàn thua kém may mắn, Benfica kiểm soát bóng 43%, dứt điểm 9 lần - so với 8 của Chelsea, và có cùng số lần đưa bóng trúng đích (3).

"Chúng tôi đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh", Mourinho nhận xét. "Kết quả có thể đã khác. Tuy nhiên, thua thì vẫn là thua, dù bạn chơi tốt đến đâu. Có những trận thua khiến bạn không dám ra khỏi nhà ngày hôm sau. Nhưng cũng có những trận thua để rút ra những điều tích cực. Chúng tôi buồn vì thua, nhưng vẫn lạc quan về sự phát triển chiến thuật và tinh thần".

Mourinho sau đó dành lời khen Chelsea, đội bóng mà ông từng dẫn dắt hai giai đoạn 2004-2007 và 2013-2015. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá cao chủ nhà về khả năng chuyển đổi thế trận và chiều sâu đội hình. "Tôi đã thực hiện một số thay đổi để làm mới đội hình, nhưng Chelsea có những cầu thủ dự bị giỏi hơn những người đá chính. Họ có rất nhiều giải pháp", ông nói thêm.

Đây là thất bại đầu tiên của Mourinho cùng Benfica, sau khi thắng hai và hòa một ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Đây cũng là trận cầm quân đầu tiên của ông ở Champions League (không tính sơ loại) từ năm 2020, khi còn ở Tottenham. Tại lượt đầu, Benfica - dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Lage - thua Qarabag 2-3 ngay trên sân nhà Da Luz. Trong khi đó, Chelsea giành được những điểm đầu tiên sau trận ra quân thua Bayern 1-3.

Thanh Quý (theo Marca)