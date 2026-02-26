Tây Ban NhaHLV Jose Mourinho không vào cabin được bố trí trên sân Bernabeu, mà ngồi trên xe bus theo dõi các học trò thi đấu, trong trận Benfica thua Real 1-2 ở lượt về play-off Champions League.

4.652 ngày sau khi chia tay Real ở trận gặp Osasuna tại vòng cuối La Liga mùa 2012-2013, HLV Mourinho trở lại Bernabeu trong vai trò đối thủ. Do bị truất quyền chỉ đạo ở lượt đi, chiến lược gia Bồ Đào Nha không được phép ngồi khu kỹ thuật ở lượt về.

Mourinho được bố trí theo dõi trận đấu hôm 25/2 từ một phòng kín khu vực báo chí trên tầng 8 khán đài, đúng vị trí Hansi Flick của Barca ngồi ở trận El Clasico hồi tháng 10. Hơn 30 nhà báo chờ đợi Mourinho xuất hiện ở cabin số 6 khu vực này, đến mức lối vào chính bị đóng để tránh cảnh hỗn loạn.

Trọng tài Francois Letexier rút thẻ đỏ cho Mourinho ở lượt đi play-off Champions League, trên sân Da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha hôm 18/2. Ảnh: Reuters

Marca nhận xét sự quan tâm mà truyền thông dành cho Mourinho còn lớn hơn cả trận đấu dưới sân Bernabeu, nơi tấm vé vào vòng 1/8 Champions League được quyết định. Khi trận Real -Benfica diễn ra, cánh phóng viên vẫn chĩa điện thoại về phía cabin, chờ Mourinho xuất hiện.

Sự việc gây ồn ào khi Mourinho không hiện diện. Sau đó, UEFA phải can thiệp, cấm quay hình nhà cầm quân Bồ Đào Nha. Trong lúc trận đấu diễn ra, các bình luận viên và phóng viên đều thắc mắc vì không thể tìm thấy Mourinho trên khán đài.

Câu trả lời sau đó được ký giả Tây Ban Nha Guillem Balague tiết lộ. Mourinho không vào trong sân. Ông theo dõi trận đấu từ xe bus của Benfica, đỗ tại bãi xe Bernabeu.

Mourinho đánh lừa truyền thông khi cùng Benfica đấu Real Xe buýt của Benfica (màu đỏ đen) tại bãi đỗ xe sân Bernabeu, nơi Mourinho theo dõi các cầu thủ Benfica đấu chủ nhà Real.

Trước đó một ngày, Mourinho cũng không dự họp báo trước trận. Ông cùng toàn đội Benfica rời khách sạn InterContinental lúc gần 19h, giờ Madrid, để đến sân. Do án phạt không cho phép chiến lược gia 63 tuổi tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ, Mourinho chọn ở lại trên xe suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Mourinho nhận thẻ đỏ ở phút 86 trận lượt đi hôm 18/2 vì phản ứng dữ dội với trọng tài Francois Letexier. Sau khi thua 0-1 ở lượt đi, Benfica khởi đầu tốt ở Bernabeu khi Rafa Silva mở tỷ số sớm. Nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi Aurelien Tchouaméni gỡ hòa cho Real, chỉ 2 phút sau đó. Đến phút 80, Vinicius Junior ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng 2-1 trong trận lượt về và giúp Real vào vòng 1/8.

Vy Anh