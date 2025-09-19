Mourinho: 'Đẳng cấp của tôi là dẫn các đội lớn nhất'

HLV Jose Mourinho cho rằng dẫn dắt Benfica mới phù hợp với đẳng cấp của ông, thay vì Fenerbahce.

"Tôi đã mắc sai lầm khi chọn Fenerbahce", Mourinho nói trong họp báo ra mắt Benfica hôm 18/9. "Tôi không phù hợp với văn hóa ở đó, không phù hợp với cấp độ bóng đá ở đó. Nhưng tại Benfica, tôi trở lại đúng đẳng cấp. Và đẳng cấp của tôi là dẫn dắt những đội bóng lớn nhất thế giới".

HLV Jose Mourinho trong họp báo ra mắt Benfica ở thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 18/9/2025. Ảnh: AFP

Benfica là CLB chuyên nghiệp đầu tiên Mourinho cầm quân năm 2000, nhưng chỉ gắn bó ba tháng vì mâu thuẫn nội bộ. 25 năm sau, ông trở lại Da Luz với bản hợp đồng đến hè 2027, kèm điều khoản đặc biệt cho phép đôi bên chấm dứt sớm vào năm 2026 nếu cần thiết.

Ở tuổi 62, sau hơn hai thập kỷ chinh chiến tại Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Man Utd, Tottenham, Roma và Fenerbahce, Mourinho vẫn thể hiện khát khao mãnh liệt. "Lời hứa của tôi rất rõ ràng. Tôi sẽ sống vì Benfica", HLV người Bồ Đào Nha nói thêm. "Tôi rời nhà và nói với gia đình rằng: 'Hẹn gặp lại Chủ nhật'. Tôi chỉ trở về sau trận đấu đó. Không CLB lớn nào trước đây khiến tôi cảm thấy được vinh dự và trách nhiệm như Benfica hôm nay".

Mourinho từ chối cam kết về danh hiệu, nhưng khẳng định đội bóng đủ sức vô địch Bồ Đào Nha. "Tôi không hứa hẹn, vì lời hứa chỉ có giá trị khi thành sự thực", ông nói thêm. "Nhưng tôi tin chắc Benfica có đầy đủ điều kiện để đăng quang. Chúng ta đã mất hai điểm, và sẽ còn mất thêm, nhưng sẽ phải làm lại từ đầu".

Có những phóng viên nghi ngại Benfica sẽ chơi quá thiên về phòng ngự dưới trướng Mourinho, nhưng ông không nghĩ vậy. "Có bóng, cả 11 người phải tấn công", HLV hai lần vô địch Champions League nói. "Không có bóng, cả 11 người phải phòng ngự và cắn xé đối thủ. Tôi nghĩ Benfica chưa 'cắn' đủ trong những trận gần đây. Tôi muốn thay đổi điều đó".

Mourinho chỉ đạo buổi tập đầu tiên tại Benfica Mourinho chỉ đạo cầu thủ Benfica trên sân tập chiều 18/9.

Chủ tịch Rui Costa thì nói rằng đây không phải quyết định phục vụ cuộc bầu cử sắp tới, mà là sự lựa chọn cho tương lai CLB. "Mourinho là HLV được tôn trọng bậc nhất thế giới. Tôi chọn ông ấy vì Benfica, chứ không phải vì bất kỳ chiến dịch nào", cựu danh thủ Bồ Đào Nha nói.

Benfica là CLB giàu truyền thống bậc nhất Bồ Đào Nha, với kỷ lục 38 chức vô địch quốc gia (Liga Portugal) và hai Cup C1 châu Âu (nay là Champions League). Nhiệm vụ của Mourinho sẽ là đòi lại chức vô địch Bồ Đào Nha từ Sporting, đồng thời tiến sâu ở Champions League.

"Tôi đến đây để đưa Benfica trở lại vị trí xứng đáng", Mourinho nhấn mạnh. "Tôi đang dẫn dắt đội bóng lớn bậc nhất thế giới, và trách nhiệm này khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết".

Mourinho sẽ dẫn dắt Benfica trận đầu gặp CLB AVS tại Liga Portugal tối thứ Bảy 20/9. Trận đầu tiên của ông ở Champions League sau nhiều năm, chính là chuyến làm khách trên sân của đội bóng cũ Chelsea, tối 30/9.

Hoàng An (theo A Bola)