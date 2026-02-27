Mourinho đã hết thời đỉnh cao?

Với chuỗi 10 trận không thắng và 12 năm không vượt qua vòng knock-out Champions League, thành tích các đội do Jose Mourinho dẫn dắt cho thấy HLV người Bồ Đào Nha đã qua thời đỉnh cao.

"Tôi muốn tiếp tục cầm quân. Tôi đã gắn bó nhiều năm với bóng đá nhưng bản thân vẫn còn rất trẻ. Tôi sẽ ở lại nơi mình thuộc về, đó là ở đẳng cấp cao nhất, và là nơi tôi sẽ đứng", Mourinho nói tháng 1/2019, không lâu sau khi rời Man Utd.

Tuy nhiên, "Người Đặc biệt" dường như đã mất đi phép thuật của ông kể từ sau cú ăn ba với Inter Milan, ít nhất là tại đấu trường Champions League. HLV người Bồ Đào Nha sinh năm 1963 từng gây chấn động trời Âu khi đưa Porto (2004) và Inter (2010) chấm dứt cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài lần lượt 17 và 45 năm. "Nhưng 16 năm qua, ông không còn tìm thấy sợi dây 'thần giao cách cảm' với chiếc cúp tai voi danh giá", tờ Marca (Tây Ban Nha) bình luận.

HLV Jose Mourinho lĩnh thẻ đỏ trong trận Benfica thua Real Madrid 0-1 ở lượt đi play-off Champions League trên sân Da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 17/2/2026. Ảnh: AFP

Trong 16 năm qua, Mourinho vẫn đoạt thêm hai cup châu Âu khi cùng Man Utd vô địch Europa League năm 2017, rồi giúp AS Roma đăng quang Conference League năm 2022, qua đó trở thành HLV đầu tiên thâu tóm toàn bộ danh hiệu châu Âu hiện hành. Ông còn một lần vào chung kết Europa League 2023, khi cùng Roma thua Sevilla trong loạt luân lưu. Nhưng Champions League vẫn kiên quyết "ngoảnh mặt" với ông.

Sau thất bại của Benfica ở cả hai lượt đi (thua 0-1 trên sân nhà Da Luz) và về (thua 1-2 tại Santiago Bernabeu) dưới tay Real Madrid tại vòng play-off mùa này, Mourinho đi vào lịch sử Champions League với tư cách HLV đầu tiên chạm mốc 10 trận liên tiếp không thắng tại các vòng knock-out, gồm 6 thất bại và 4 trận hòa.

Lần gần nhất, Mourinho dẫn dắt một đội bóng vượt qua một vòng loại trực tiếp Champions League diễn ra cách đây 12 năm. Đó là mùa giải 2013-2014 khi ông cùng Chelsea đánh bại PSG ở tứ kết (thua 1-3 ở Paris nhưng thắng 2-0 ở London), trước khi gục ngã tại bán kết dưới tay Atletico Madrid.

Mùa này, Mourinho thậm chí còn hai lần bị "bật bãi" khỏi Champions League. Hồi đầu mùa, khi còn dẫn dắt Fenerbahce, nhà cầm quân 63 tuổi từng cùng CLB Thổ Nhĩ Kỳ này thua chính Benfica - đội hiện tại của Mourinho - ở vòng sơ loại.

Dẫu vậy, nỗi đau lớn nhất của Mourinho vẫn nằm lại ở quá khứ, tại vòng bán kết Champions League 2012, khi ông cùng Real thua Bayern.

"Nếu phải chọn ra khoảnh khắc tồi tệ nhất, đó chính là lần bị loại cùng Real. Khi đó chúng tôi là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Tôi tin chắc chúng tôi sẽ thắng trận chung kết. Điều nghiệt ngã nhất là chúng tôi đã tin tưởng trao trọng trách sút luân lưu cho Cristiano Ronaldo, Kaka và Sergio Ramos. Họ là những người bảo chứng trên chấm 11m, nhưng việc những người không bao giờ sút hỏng lại thất bại đã khiến tôi sụp đổ", Mourinho từng thừa nhận.

"Một Mourinho từng xưng vương nay không còn là 'Người đặc biệt' tại thánh đường Champions League", tờ Marca viết.

Hoàng Thông