Mourinho đã đúng về các trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ

LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) xác nhận 152 trọng tài thường xuyên dính líu đến cá độ, đúng như nghi ngờ năm ngoái của Jose Mourinho, cựu HLV Fenerbahce.

Cuộc điều tra dài 5 năm phơi bày sự thật chấn động khi 371 trong tổng số 571 trọng tài đang hoạt động ở các giải chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ có tài khoản cá độ. 152 người trong số đó thường xuyên đặt cược bóng đá. 58 người làm việc ở giải VĐQG hoặc hạng Nhất, gồm 7 trọng tài chính và 15 trợ lý ở hạng đấu cao nhất.

Có tới 42 trọng tài đã đặt cược vào hơn 1.000 trận đấu khác nhau. 10 người đặt cược trên 10.000 trận và cá biệt có người đặt cược tới 18.227 kèo.

"Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cần thay đổi", chủ tịch TFF Ibrahim Hacıosmanoglu nói hôm 27/10 trong thông báo về vụ việc. "Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại vị thế xứng đáng và thanh lọc nó khỏi mọi sự nhơ bẩn".

HLV Mourinho (thứ hai từ trái sang) phản ứng với trọng tài, khi còn dẫn dắt Fenerbahce mùa trước. Ảnh: Reuters

Các trọng tài vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo chuẩn quy định của FIFA, UEFA, bao gồm cấm hành nghề đến 3 năm và phạt tiền tối đa khoảng 130.000 USD.

Các CLB lớn ủng hộ làm trong sạch nền bóng đá, khi Besiktas xem đây là "thời khắc mở ra kỷ nguyên mới", còn Trabzonspor nhấn mạnh đây là cơ hội "khôi phục công lý". Đội bóng cũ của Mourinho, Fenerbahce cho rằng đây là nỗi đau, nhưng cũng là tín hiệu hy vọng, bởi "bóng tối cuối cùng đã được kéo ra ánh sáng".

Trước đây khi dẫn dắt CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce, HLV Mourinho từng nhiều lần tố giải VĐQG nước này thiếu minh bạch và khẳng định có tham nhũng. Ông cho rằng chức vô địch VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ được định đoạt từ trước mùa giải, thể hiện bằng việc Fenerbahce liên tục nhận quyết định bất lợi từ các trọng tài.

"Kết quả của giải đấu đã được xác định trước khi giải bắt đầu", nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói cuối mùa trước. "Những trận thua của chúng tôi trên sân nhà đều mang tính quyết định. Quyết định của VAR, quyết định của trọng tài. Tôi rất mệt mỏi khi phải nói về những điều này. Tôi không có quyền lực, không thể thay đổi, nhưng tình hình là như vậy, và nó là sự thật".

Mourinho sau đó tiếp tục công kích giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ có tiêu cực. "Một trong những vấn đề của Fenerbahce là đối phó với quyền lực của hệ thống hiện tại", HLV người Bồ Đào Nha cho biết. "Nó thực sự lớn và rất khó để đối phó. Nó lớn hơn và mạnh hơn nhiều so với chất lượng hoặc mong muốn mà bạn thể hiện. Tất nhiên, các cầu thủ cũng cảm thấy điều đó. Họ biết rằng không thể đạt được những gì họ muốn".

Từ khi dẫn dắt Fenerbahce hè 2024, Mourinho nhiều lần bị phạt về những phát ngôn tranh cãi. Tháng 11 năm ngoái, ông từng bị phạt tiền và cấm chỉ đạo một trận vì chỉ trích trọng tài. Đến tháng 2 năm nay, sau khi Fenerbahce hòa 0-0 trên sân Galatasaray, "Người đặc biệt" ca ngợi trọng tài chính người Slovenia Slavko Vincic, nói rằng trận đấu sẽ trở thành thảm họa nếu được điều khiển bởi một trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ.

Mourinho còn nhận xét đối thủ "nhảy cẫng lên như khỉ và đòi phạt thẻ vàng" ở tình huống va chạm liên quan đến hậu vệ 19 tuổi Yusuf Akcicek của Fenerbahce. Chính vì những phát ngôn này, Mourinho bị quy kết tội phân biệt chủng tộc, sau đó bị cấm chỉ đạo bốn trận kèm số tiền phạt 44.000 USD.

Vy Anh