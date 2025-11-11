Mourinho công kích trọng tài ở giải Bồ Đào Nha

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho chỉ trích tổ trọng tài và VAR mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Benfica hòa Casa Pia 2-2 ở vòng 11 giải Bồ Đào Nha và tụt lại trong cuộc đua vô địch.

"Chúng tôi đáng ra phải khép lại trận đấu ở tỷ số 2-0. Nhưng trọng tài và VAR đã mở lại cánh cửa cho đối thủ mà chúng tôi tưởng đã đóng", Mourinho nói sau trận đấu tại sân Luz ngày 9/11.

HLV Jose Mourinho vào sân phản ứng trọng tài sau trận Benfica hòa Casa Pia 2-2 ở vòng 11 giải Bồ Đào Nha ngày 9/11. Ảnh: AFP

Trận này, Benfica khởi đầu hưng phấn và dẫn 2-0 nhờ công Heorhiy Sudakov và Vangelis Pavlidis. Bước ngoặt xảy ra ở phút 65, khi trọng tài cho Casa Pia hưởng quả phạt đền gây tranh cãi vì lỗi chạm tay. Thủ môn Anatoliy Trubin cản phá được cú sút, nhưng Tomas Araujo lại đá phản lưới nhà giúp Casa Pia rút ngắn cách biệt. Đến phút bù giờ, Renato Nhaga ghi bàn gỡ hòa giúp đội khách giật một điểm.

Kết quả này càng khiến Benfica bức xúc hơn, khi Sporting Lisbon thắng Santa Clara 2-1 nhờ quả phạt góc bị thổi sai ở trận đấu trước đó.

"Casa Pia thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích. Trận đấu đã an bài, rồi sau đó", Mourinho dừng lại rồi nói tiếp. "Nếu tôi bình luận về trọng tài và VAR hôm nay, tôi cũng phải nói về những gì xảy ra hôm qua và tuần trước, và đó là điều tôi không muốn đi sâu quá. Nhưng quả phạt đền ấy là một sai lầm, và tôi còn đang nói nhẹ nhàng. VAR có nhiệm vụ giúp trọng tài tránh sai sót, nhưng ở đây họ lại phạm một lỗi nghiêm trọng và rõ ràng".

Mourinho phản ứng trọng tài Mourinho phàn nàn với trọng tài sau trận.

"Người Đặc Biệt" còn gửi thông điệp đến các học trò. Ông nhấn mạnh rằng dù bản thân "không còn là HLV giỏi nhất thế giới", tinh thần và kỳ vọng ở Benfica vẫn phải luôn ở mức cao nhất.

"Benfica xứng đáng được tôn trọng hơn, từ tất cả, gồm cả các cầu thủ", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Một vài người dường như chưa hiểu hết ý nghĩa của việc khoác áo Benfica. Ở Bồ Đào Nha tồn tại tiêu chuẩn kép, cả trong giới truyền thông lẫn trọng tài. Benfica là một CLB lớn và phải được đối xử khác".

Quan điểm của Mourinho nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chủ tịch CLB Rui Costa, người cũng chỉ trích gay gắt tình trạng trọng tài hiện nay.

"Đã có quá nhiều trường hợp như vậy chống lại Benfica", cựu danh thủ Bồ Đào Nha cho biết. "Chúng tôi sẽ yêu cầu một phiên điều trần khẩn cấp với Hội đồng Trọng tài. Những gì đang diễn ra là quá nghiêm trọng, hai điểm bị lấy đi ở một đội, và hai điểm được trao cho đội khác. Đây chính là cách các cuộc đua vô địch bị bóp méo".

Trở lại Benfica sau 25 năm, Mourinho đang trải qua giai đoạn đầy thử thách. Trận hòa Casa Pia khiến Benfica vẫn đứng thứ ba với 25 điểm, kém đỉnh bảng Porto 6 điểm. Benfica cũng toàn thua ba trận ở Champions League và đứng thứ 35 trong số 36 đội dự vòng bảng.

Hồng Duy (theo Daily Mail)