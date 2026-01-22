Mourinho: 'Có những đội làm tất cả nhưng không thể thắng'

ItalyHLV Jose Mourinho cho rằng Benfica thi đấu tốt, nhưng sự thiếu sắc bén ở 15-20 m cuối sân, nên thua 0-2 trên sân Juventus ở lượt bảy Champions League.

Làm khách tại Turin hôm 21/1, Benfica thi đấu nhỉnh hơn. CLB Bồ Đào Nha kiểm soát bóng 51%, dứt điểm 19 lần với 5 cú trúng đích, tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,44 nhưng không thể ghi bàn. Juventus thì ghi hai bàn từ bốn cú sút, nhờ công bộ đôi tiền vệ Khephren Thuram và Weston McKennie.

"Trong bóng đá, đội ghi bàn sẽ chiến thắng", Mourinho nói sau trận. "Có hàng nghìn ví dụ về những đội chơi không tốt nhưng vẫn thắng. Và ngược lại, có những đội làm mọi thứ nhưng vẫn không thể thắng. Hôm nay chúng tôi đã làm tất cả để thắng, trong những giới hạn của mình, Benfica vẫn chơi một trận đấu mạnh mẽ".

HLV Jose Mourinho trước trận Benfica thua Juventus 0-2 ở lượt bảy Champions League ngày 21/1/2026. Ảnh: Imago

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, vấn đề lớn nhất của Benfica nằm ở khâu xử lý trong khu vực quyết định. "Ở 20 mét cuối, cần phải dứt khoát, phải cố gắng đưa bóng vào khung thành bằng tất cả những gì có. Chúng tôi có những cơ hội rõ ràng, có cả những nửa cơ hội, nhưng lại thừa hoặc thiếu một nhịp xử lý, một đường chuyền cuối hay một pha rê bóng", ông phân tích.

Mourinho cho rằng Benfica bị trừng phạt đúng vào thời điểm các cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ. "Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã nói với các trợ lý rằng chúng tôi đang tự đặt mình vào nguy cơ thủng lưới", ông bày tỏ. "Juventus có băng ghế dự bị rất nhanh, mạnh và phù hợp cho các pha chuyển trạng thái. Khi họ tung thêm những cầu thủ giàu tốc độ và cường độ, trận đấu trở nên rất khó kiểm soát".

Cơ hội ngon ăn nhất của Benfica thuộc về Vangelis Pavlidis. Phút 81, đội khách được hưởng phạt đền, nhưng tiền đạo người Hy Lạp lại trượt trụ và đưa bóng chệch khung thành. "Cậu ấy làm việc vì tập thể, trượt chân thì không sao cả", Mourinho bảo vệ học trò. "Nhưng rõ ràng đội bóng cần một bàn để trở lại trận đấu. Nếu quả phạt đền đó thành công, mọi thứ có thể đã khác".

Vangelis Pavlidis trượt trụ và đá hỏng phạt đền. Ảnh: AP

Đánh giá về tổng thể, Mourinho cho rằng Benfica vẫn trong quá trình hoàn thiện. "Những cầu thủ trẻ như Prestianni đang trưởng thành. Nhưng ở đẳng cấp này, bạn cần những cầu thủ đã hoàn thiện, dày dạn bản lĩnh. Dù vậy, các cầu thủ đã dấn thân và làm đúng những gì được yêu cầu", HLV 62 tuổi nói, đồng thời dành lời khen cho Aursnes và Barreiro vì nỗ lực thi đấu liên tục với cường độ cao.

Thất bại 0-2 khiến Benfica tụt xuống thứ 29 với 6 điểm - vị trí không được dự play-off. Nhưng Mourinho khẳng định Benfica vẫn sẽ chiến đấu đến cùng dù không còn quyền tự quyết, khi còn trận cuối vòng bảng gặp Real Madrid trên sân nhà ngày 28/1.

"Chứng nào về mặt toán học chúng tôi chưa bị loại, Benfica vẫn sẽ tin. Quan trọng hơn, ở CLB này, động lực và tính chuyên nghiệp không phụ thuộc vào mục tiêu. Chúng tôi sẽ chơi hết mình đến trận cuối", ông nhấn mạnh.

Tương tự, đội trưởng Nicolas Otamendi cho rằng Benfica không chơi tệ và đã tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn. "Chúng tôi luôn tìm cách tấn công, kiểm soát bóng trong nhiều thời điểm. Thật khó giải thích cho thất bại này, khi chúng tôi có những tình huống có thể ghi bàn nhưng bóng không chịu đi vào lưới", anh bày tỏ.

Trung vệ người Argentina cũng tin Benfica sẽ lách qua khe cửa hẹp để giành suất đá play-off Champions League ở lượt cuối. Anh nói: "Chúng tôi phải tiếp tục tin rằng mọi thứ đều có thể. Điều quan trọng là nghĩ đến chiến thắng ở trận tới, tin rằng mình có thể vào vòng play-off và chờ những đối thủ khác sảy chân".

Hồng Duy (theo Abola)