Mourinho chê học trò sống hời hợt, thiếu cá tính

Sau khi Benfica hòa Casa Pia 1-1 và hụt hơi trên đường đua vô địch Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho trút cơn thịnh nộ lên các học trò.

"Hiện tại, có một số cầu thủ mà tôi không còn muốn nhìn thấy trên sân nữa", Mourinho nói sau trận đấu ngày 7/4. "Tôi đơn giản là không muốn họ tiếp tục thi đấu, nhưng họ vẫn là một phần có giá trị của CLB. Ngay cả khi tôi muốn bán họ, thì tôi cũng vẫn để họ ra sân để giữ giá trị chuyển nhượng. Một số người dường như đã mất liên hệ với thực tế, như thể họ không sống vì bóng đá".

Trong trận hòa Casa Pia - đội đang đua trụ hạng - hôm 7/4, Benfica cầm bóng hơn 70%, và ghi bàn trước. Với kết quả 1-1, thầy trò Mourinho tiếp tục là đội duy nhất bất bại sau 28 vòng ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, nhưng họ đã rớt xuống thứ ba trên bảng điểm khi có tới 9 trận hòa. Mùa giải chỉ còn 6 vòng, và với 7 điểm kém đầu bảng Porto, Benfica gần như không còn hy vọng vô địch.

Mourinho trong trận gặp Casa Pia, trên sân Estadio Municipal de Rio Maior, Rio Maior, Bồ Đào Nha hôm 7/4. Ảnh: Reuters

"Benfica đã đánh mất cơ hội cuối cùng để đua vô địch, không còn quyền cạnh tranh danh hiệu đến cuối cùng", Mourinho nói thêm. "Đội cũng đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 2 để dự Champions League - điều trước đây hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng tôi. Trận hòa không chỉ khiến Benfica mất hai điểm, mà còn nhiều hơn thế".

Theo chiến lược gia Bồ Đào Nha, Benfica đã phải trả giá bởi quá nhiều trận hòa do những ảnh hưởng cả chủ quan lẫn khách quan. Ông xoáy sâu vào vấn đề tư duy của các cầu thủ, phân loại đội hình thành hai nhóm đối lập.

"Có những cầu thủ khao khát chiến thắng, và cũng có những người dường như sống quá hời hợt", Mourinho nhận xét. "Điều đó khiến tôi rất buồn. Họ không phải người xấu hay cầu thủ kém, nhưng họ thiếu cá tính một cách nghiêm trọng. Tôi đã cầm quân 34 năm, và thấy nhiều cầu thủ thiếu đi bản lĩnh đó".

Bên cạnh vấn đề nội bộ, Mourinho cũng nhắc đến các yếu tố bên ngoài tác động lớn đến giải đấu, đặc biệt là công tác trọng tài khi để đối thủ liên tục nằm sân câu giờ. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, Mourinho khẳng định ông vẫn muốn tiếp tục hành trình tại Benfica. "Jorge Mendes là người đại diện của tôi, nhưng tôi là chủ nhân của những quyết định cá nhân và tôi muốn ở lại", Mourinho nói.

Mourinho rời Fenerbahce đến dẫn dắt Benfica năm 2025. Benfica dưới triều đại của ông vẫn đang là đội bóng duy nhất trong các giải đấu lớn tại châu Âu giữ được thành tích bất bại mùa này. Họ chỉ còn cách cột mốc bất bại lịch sử tại giải VĐQG Bồ Đào Nha 6 trận nữa.

Vy Anh