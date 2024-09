Mourinho bỏ họp báo vì chờ lâu ở giải Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ KỳHLV Jose Mourinho tiết lộ việc không dự họp báo sau trận Fenerbahce thua Galatasaray 1-3 ở vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ vì bị đối thủ thiếu tôn trọng.

Trước trận gặp CLB Bỉ Union Saint-Gilloise ở lượt đầu vòng bảng Europa League, Mourinho khẳng định chưa bao giờ tránh né cuộc họp báo trong suốt 24 năm theo nghiệp HLV và cũng không sợ những chỉ trích hay câu hỏi từ các phóng viên.

Khi được hỏi tại sao không dự buổi họp báo sau trận thua Galatasaray cuối tuần qua, HLV người Bồ Đào Nha đáp: "Đội khách muốn trả lời họp báo trước. Đó là điều bình thường khi họ muốn về sớm. Nhưng mọi thứ có giới hạn. Tôi đợi 70 phút mà ông ta vẫn chưa xong. Tôi không thể chờ 70, 75 hay 80 phút để dự họp báo".

Mourinho ở trận Fenerbahce thua Galatasaray 1-3 tại vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/9. Ảnh: AFP.

Mourinho khẳng định thất bại không phải lý do ông không dự họp báo, mà điều quan trọng là những gì đúng hoặc không đúng. "Điều tương tự sẽ xảy ra trong trận tới. Tôi sẽ trả lời phỏng vấn nhanh sau trận. Không phải 20 phút sau trận, mà là ngay sau khi trận đấu khép lại. Tôi có thể đợi 15 phút hoặc nửa tiếng. Nhưng hơn 70 phút? Xin lỗi, nhưng như vậy là rất thiếu tôn trọng người khác! Nếu có ai cảm thấy thiếu tôn trọng thì phải là tôi", Mourinho nhấn mạnh.

Trên sân nhà Sukru Saracoglu, Istanbul ngày 21/9, Fenerbahce thua đậm 0-3 vì các pha làm bàn của Dries Mertens, Gabriel Sara cùng bàn đá phản của thủ thành Dominik Livakovic. Đội bóng của Mourinho chỉ gỡ một bàn ở phút 63, từ quả phạt đền của tiền đạo đội trưởng Edin Dzeko. Đây là thất bại đầu tiên của họ ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa này, và bị chính kình địch Galatasaray nới rộng khoảng cách lên năm điểm.

Mourinho rời sân trước khi trọng tài chính cắt còi, đồng thời không tham dự họp báo.

Sau trận, tài khoản mạng xã hội X chính thức của Galatasaray có liền ba bài đăng nhắm vào Mourinho. Trong đó có hình ảnh đã qua chỉnh sửa của một cuốn sách có tựa đề: "Kẻ khóc lóc" (The Crying One), nhại lại biệt danh "Người đặc biệt" (The Special One) đã gắn bó với ông hàng chục năm qua.

Việc không dự họp báo chính thức sau trận khiến Mourinho bị Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phạt 4.000 euro (khoảng 4.400 USD). Nhưng cựu HLV Man Utd và Chelsea có trả lời phỏng vấn ở khu vực hỗn hợp. Tại đây, một phóng viên cho Mourinho xem những bài đăng chế giễu của Galatasaray, và ông đã phản ứng gay gắt trước khi bỏ đi: "Cậu là ai vậy? Cậu có nghiêm túc không? Cậu đang đùa tôi à?".

Mourinho tỏ thái độ bực dọc khi phóng viên cho ông xem những hình ảnh chế của đối thủ Galatasaray.

Mourinho đến Fenerbahce hè này, theo bản hợp đồng hai năm. CLB Thổ Nhĩ Kỳ sau đó cũng mua sắm rầm rộ, khi tuyển mộ Youssef En-Nesyri, Caglar Soyuncu, Cenk Tosun, Rade Krunic và mượn Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Filip Kostic.

Mourinho đã dẫn dắt Fenerbahce mười trận, trong đó có thất bại chung cuộc 2-3 trước Lille ở vòng loại Champions League nên phải xuống chơi Europa League. Sau trận đấu Union Saint-Gilloise, họ lần lượt gặp Twente, Man Utd, AZ Alkmaar, Slavia Prague, Bilbao, Lyon, Midtjylland ở giai đoạn vòng bảng.

Hồng Duy