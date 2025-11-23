Mourinho: ‘9 cầu thủ Benfica phản bội tôi’

HLV Jose Mourinho nói rằng ông muốn thay cả chín cầu thủ sau hiệp một trận thắng Atletico CP 2-0 ở vòng 4 Cup Bồ Đào Nha ngày 22/11.

Benfica vẫn bất bại ở đấu trường quốc nội dưới trướng Mourinho, nhưng họ khởi đầu rời rạc trước đối thủ giải hạng ba Atletico CP. Điều đó khiến HLV 62 tuổi nổi giận, trước khi thay 4 cầu thủ đầu hiệp hai. Đội khách ghi hai bàn ở phút 73 và 77, nhưng sau trận HLV 62 tuổi vẫn chỉ trích các học trò.

"Hiệp một rất tệ. Điều tôi đau lòng nhất là thái độ cầu thủ", Mourinho nói. "Tôi đã thay 4 cầu thủ, nhưng sự thật là tôi muốn thay 9 người. Chỉ có hai người xứng đáng tiếp tục thi đấu. Tôi không thích những cầu thủ phản bội tôi".

HLV Jose Mourinho (thứ hai từ trái sang) trong trận Benfica gặp Atletico CP trên sân Tapadinha, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 21/11/2025. Ảnh: AFP

Mourinho nói thêm rằng ông muốn các cầu thủ chơi thực sự nghiêm túc, dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn. Vì thế, đội nhà thắng cũng không làm ông vui.

4 cầu thủ bị thay ra sau hiệp một là Joao Rego, Tomas Araujo, Franjo Ivanovic và Enzo Barrenechea. Sau đó, Benfica cải thiện đáng kể nhờ năng lượng từ những người mới vào sân, trong đó Richard Rios ghi bàn mở tỷ số, còn Vangelis Pavlidis ấn định thắng lợi 2-0 từ phạt đền.

Mourinho cũng dành lời khen hậu vệ trẻ Rodrigo Rego, một trong hai cầu thủ mà ông cảm thấy không bị phản bội. "Tôi không chắc Rego đã chơi hay, nhưng cậu ấy không làm tôi thất vọng. Tôi không thích những người làm tôi thất vọng", HLV người Bồ Đào Nha nói thêm.

Mourinho cho rằng ông chỉ trích cầu thủ, cũng có nghĩa tự chỉ trích bản thân. "Tôi phải chịu trách nhiệm với người hâm mộ, và các cầu thủ cũng vậy", ông nói.

Benfica hiện đứng thứ ba ở giải vô địch Bồ Đào Nha, kém Porto 6 điểm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lại nằm ở Champions League, nơi Mourinho thua cả ba trận kể từ khi nắm đội, trước Chelsea, Newcastle và Bayer Leverkusen, mà không ghi nổi bàn thắng.

Những quyết định mạnh tay và những phát biểu rắn rỏi không phải điều mới mẻ với Mourinho. Ông từng rút Joe Cole ra sân chỉ sau 25 phút, thời còn dẫn Chelsea năm 2006. "Người Đặc Biệt" cũng thay vào rồi thay ra Nemanja Matic trong chưa đầy 30 phút. Mourinho luôn sẵn sàng trừng phạt những cầu thủ không đáp ứng yêu cầu.

Ở trận tiếp theo, thầy trò Mourinho có cơ hội thắng trận đầu tiên ở Champions League, khi chỉ phải gặp đội cũng đang khủng hoảng Ajax, tối 25/11.

Hoàng An tổng hợp