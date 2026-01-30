Mouratoglou: 'Tài năng bẩm sinh của Djokovic chưa bằng một nửa Federer, Nadal'

HLV Patrick Mouratoglou, người từng dẫn dắt nhiều tay vợt lớn, cho rằng Novak Djokovic vĩ đại nhất dù không được trời phú cho nhiều tố chất như Roger Federer hay Rafael Nadal.

"Nếu bạn nhìn vào lối chơi của Djokovic, Federer và Nadal, thì Novak không có nổi một nửa những thứ hai người kia có", Mouratoglou nói trên podcast High Performance hôm 29/1.

"Roger là một thiên tài, cậu ấy có rất nhiều phẩm chất. Rafa là một con quái vật về thể chất", cựu HLV của Serena Williams giai đoạn 2012-2022 nhận xét chi tiết. "Còn Novak, cậu ấy làm mọi thứ tốt nhưng không có điểm nào thực sự nổi bật. Cậu là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời vì cậu ấy chuyên nghiệp nhất, vượt xa tất cả. Sự chú ý đến từng chi tiết của cậu ấy là điều không thể tin nổi".

Djokovic (trái) cùng Nadal (giữa) và Federer ở giải đồng đội Laver Cup 2021, trong màu áo đội châu Âu. Ảnh: Reuters

Bộ ba này sau đó thống trị quần vợt nam trong 15 năm, cùng nhau giành tổng cộng 66 danh hiệu Grand Slam, trong đó Djokovic giữ kỷ lục 24 major. Federer và Nadal lần lượt giải nghệ vào năm 2022 và 2024, trong khi Djokovic vẫn đang thi đấu mạnh mẽ ở tuổi 38 và sẽ đối đầu Jannik Sinner ở bán kết Australia Mở rộng hôm 30/1.

Mouratoglou, người đã giúp Serena Williams giành ba chức vô địch Wimbledon và HC vàng Olympic trong một thập kỷ dẫn dắt huyền thoại Mỹ, cho rằng Djokovic xuất phát chậm hơn, kỹ năng không siêu việt nhất nhưng là người hay nhất.

"Mọi người mắc sai lầm. Họ nghĩ tiêu chuẩn vĩ đại là về tài năng, về kỹ năng. Hoàn toàn không phải như vậy", Mouratoglou nói thêm. "Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất. Cuộc tranh luận tồn tại vì mọi người là fan của những người khác. Nhưng xét về thành tích, cậu ấy đã làm được nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào trong lịch sử ở mọi cấp độ".

Federer và Nadal đã là những cỗ máy chiến thắng từ trước khi Djokovic bắt đầu tạo dấu ấn. Khi Nole vô địch tại Australia Mở rộng 2008, đó là giải Grand Slam đầu tiên trong ba năm không thuộc về Federer hoặc Nadal. Sau đó, Djokovic từng bước vượt qua hai đàn anh, độc chiếm gần như mọi kỷ lục của quần vợt nam.

"Cậu ấy bước vào quần vợt ở thời điểm Roger và Rafa đang thắng tất cả. Tất cả các tay vợt khác đều nghĩ rằng việc vô địch Grand Slam là không thể", Mouratoglou nhớ lại. "Cậu ấy đến và nói sẽ đánh bại những người đó. Ban đầu cậu ấy bị truyền thông chỉ trích vì mọi người nói: ‘Gã này là ai mà nghĩ mình là ai thế? Anh ta quá tự cao.’ Sau này, Djokovic cho tất cả thấy cậu ấy không tự cao, mà có niềm tin phi thường vào bản thân".

Vy Anh