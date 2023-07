Mount mặc áo số 7 'huyền thoại' ở Man Utd

AnhTân binh Mason Mount bất ngờ được trao áo số 7 ở Man Utd, gần nhất thuộc về siêu sao Cristiano Ronaldo.

Áo số 7 tại Man Utd được coi là "huyền thoại", bởi nhiều danh thủ gắn bó với áo này suốt sự nghiệp ở đội bóng, như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo. Nhưng khi Ronaldo rời Man Utd hè 2009, chưa có cầu thủ nào mặc áo số 7 để lại ảnh hưởng như những tiền nhiệm. Những cầu thủ này là Michael Owen, Antonio Valencia, Angel di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez hay Edinson Cavani.

Mason Mount với áo số 7 tại Man Utd. Ảnh: MUFC

Hè 2021, Ronaldo trở lại Man Utd và xin Cavani cho anh mặc lại áo số 7. Nhưng lần trở lại của siêu sao Bồ Đào Nha không gây ấn tượng như trước, và anh rời khỏi đội bóng cuối năm 2022 sau khi thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Kể từ đó, áo số 7 của Man Utd để trống.

Số áo này thường dành cho tiền vệ cánh hoặc tiền đạo, vì thế nó thuộc về Mount là bất ngờ. Ban đầu truyền thông Anh cho rằng Mount sẽ mặc áo số 19 quen thuộc như thời ở Chelsea. Tiền vệ trái 19 tuổi Alejandro Garnacho cũng đang nhắm tới áo số 7, nhưng anh không được thỏa ước muộn vì sự hiện của Mount. Dù vậy, cũng có tiền vệ trung tâm mặc áo số 7 tại Man Utd như Robson.

Robson từng nói rằng sự tín nhiệm cho cầu thủ mặc áo số 7 đến từ thời Best, và ông hãnh diện khi mặc áo này suốt 12 năm ở Man Utd. Sau khi Robson ra đi, Cantona được trao áo này dù ông thích số 10 hơn. "Nhưng số 7 có ý nghĩa quan trọng với Man Utd, thuộc về cầu thủ chơi tự do, sáng tạo", Cantona giải thích. "HLV Alex Ferguson trao áo này cho tôi và tôi ưng ngay, bởi tôi thích chơi tự do như trên đường phố".

Cantona rời Man Utd năm 1997 và áo số 7 trao lại cho tài năng trẻ khi đó David Beckham. Cũng như Cantona, Beckham thích số 10 hơn và anh đã khóc vì không nhận được áo đó. "Nhưng bố tôi là fan cứng của Man Utd, nên ông rất tự hào vì tôi được mặc áo số 7", Beckham nói.

Beckham rời Man Utd hè 2003 để sang Real Madrid, nhưng áo số 7 của anh ngay lập tức có chủ mới. HLV Ferguson gây bất ngờ khi trao nó cho tân binh 18 tuổi Ronaldo. "Tôi đã biết số 7 có ý nghĩa thế nào ở Man Utd, vì thế khi nhận chiếc áo này từ Ferguson, tôi rất xúc động", Ronaldo nói. "Thầy là HLV giàu kinh nghiệm, và trao tôi chiếc áo này cho thấy thầy tin tưởng thế nào ở tôi".

Best, Beckham và Ronaldo là ba cầu thủ mặc áo số 7 trong ba lần Man Utd đoạt Cup C1 hay Champions League. Robson giữ áo này khi Man Utd lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh, còn Cantona giúp đội bóng trở thành thế lực tại giải.

Mount hiện 24 tuổi, ăn tập ở lò Chelsea từ khi mới 6 tuổi. Anh là cầu thủ hay nhất Chelsea mùa 2020-2021 và 2021-2022, giúp đội vô địch Champions League 2021. Anh gia nhập Man Utd với phí chuyển nhượng ban đầu 69 triệu USD, đã ký hợp đồng năm năm với "Quỷ Đỏ".

