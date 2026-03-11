Motorola ra mắt bộ đôi smartphone siêu mỏng

Điểm nhấn của sản phẩm là thiết kế siêu mỏng. Edge 70 có số đo 5,99 mm, chỉ hơn 0,2-0,4 mm so với hai mẫu cao cấp mỏng nhất là iPhone Air (5,6 mm) và Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Trong khi đó, các đối thủ trong tầm giá như Reno 15F hay Redmi Note 15 Pro+ đều trên 8 mm.

Phiên bản Signature dày 6,99 mm, mỏng nhất khi so với các model trong tầm giá 23 triệu đồng như iPhone 17 (7,95 mm), Xiaomi 17 (8,06) hay Galaxy S26 (7,2 mm).

Máy cũng đạt chuẩn độ bền quân đội MLT-STD 810H và khả năng kháng nước IP68/IP69, thuộc hàng cao nhất trong ngành hiện tại. Motorola vẫn sử dụng chất liệu khung nhôm và mặt lưng dạng vải dệt cho sản phẩm. Dù rất mỏng, nhờ chất liệu vải dệt, điện thoại vẫn cho cảm giác cầm chắc chắn và dễ chịu. Motorola cũng trang bị nút bấm riêng dành cho AI trên hai model mới.