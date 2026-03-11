Motorola ra mắt bộ đôi smartphone siêu mỏng

Motorola Signature (phải) và Edge 70 được bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/3 với giá lần lượt 23 triệu đồng và 13 triệu đồng. Signature thuộc phân khúc cao cấp giá tốt, cạnh tranh với Xiaomi 17, Galaxy S26 và S26+ hay iPhone 17, còn Edge 70 nằm chung phân khúc với Xiaomi Redmi Note 15 Pro + 5G, Oppo Reno 15F hay Realme 16.
Cả hai sử dụng màn hình POLED độ phân giải 1,5K. Mẫu Signature (trái) có kích thước 6,78 inch tần số quét 165 Hz còn Edge 70 dùng màn hình 6,67 inch, tần số quét 144 Hz. Motorola cho biết bộ đôi đạt chứng nhận chuẩn màu Pantone, hỗ trợ Dolby Vision. Loa của máy được tinh chỉnh bởi Bose và hỗ trợ Dolby Atmos, cho chất lượng âm thanh tốt.
Điểm nhấn của sản phẩm là thiết kế siêu mỏng. Edge 70 có số đo 5,99 mm, chỉ hơn 0,2-0,4 mm so với hai mẫu cao cấp mỏng nhất là iPhone Air (5,6 mm) và Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Trong khi đó, các đối thủ trong tầm giá như Reno 15F hay Redmi Note 15 Pro+ đều trên 8 mm.
Phiên bản Signature dày 6,99 mm, mỏng nhất khi so với các model trong tầm giá 23 triệu đồng như iPhone 17 (7,95 mm), Xiaomi 17 (8,06) hay Galaxy S26 (7,2 mm).
Máy cũng đạt chuẩn độ bền quân đội MLT-STD 810H và khả năng kháng nước IP68/IP69, thuộc hàng cao nhất trong ngành hiện tại. Motorola vẫn sử dụng chất liệu khung nhôm và mặt lưng dạng vải dệt cho sản phẩm. Dù rất mỏng, nhờ chất liệu vải dệt, điện thoại vẫn cho cảm giác cầm chắc chắn và dễ chịu. Motorola cũng trang bị nút bấm riêng dành cho AI trên hai model mới.
Phiên bản Signature trang bị Snapdragon 8 Gen 5, mẫu chip dành cho điện thoại cao cấp giá tốt, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Với giá 23 triệu đồng, đây là đối thủ đáng gờm của Galaxy S26 và iPhone 17 vốn khởi điểm cao hơn 3-4 triệu đồng nhưng RAM thấp hơn.
Máy có ba camera sau và camera selfie cùng độ phân giải 50 megapixel. Trong đó, camera chính dùng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision, ống tiềm vọng là LYTIA 600 với zoom quang 3x và 100x Super Zoom Pro, ống góc siêu rộng và máy ảnh selfie cùng sử dụng cảm biến LYTIA 500 hỗ trợ quay 4K.
Edge 70 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Ở phân khúc tầm trung, smartphone của Motorola có chip xử lý tốt hơn đối thủ, nhưng kém hơn ở dung lượng RAM khi hầu hết đều ở mức 12 GB.
Mẫu điện siêu mỏng Edge 70 có hai camera sau và camera trước cùng độ phân giải 50 megapixel, tuy nhiên không sử dụng cảm biến LYTIA cao cấp như đàn anh. Trong đó, camera chính hỗ trợ chống rung quang học OIS.
Smartphone của Motorola chạy Android 16 với giao diện gốc giống Pixel của Google. Điểm khác biệt lớn của bộ đôi so với Pixel là trợ lý Moto AI. Ngoài tính năng AI hỗ trợ quay video, chụp hình và công cụ chỉnh sửa ảnh như Magic Eraser, Photo Unblur, trợ lý Moto AI còn bổ sung các tính năng như Catch Me Up giúp tóm tắt toàn bộ thông báo và tin nhắn trong ngày, Remember This ghi nhớ thông tin trên màn hình hoặc qua giọng nói để nhắc lại khi cần… Smartphone của Motorola cũng hỗ trợ nhiều trợ lý AI nhất, bên cạnh Gemini còn có Copilot và Perplexity.
Motorola Signature và Edge 70 đều trang bị pin Silicon Carbon, trong đó bản cao cấp dùng pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90 W và sạc không dây 50 W. Edge 70 có pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 68 W và sạc không dây 15 W. Đây là mức pin tốt khi cả hai đều có thiết kế siêu mỏng, đặc biệt là Edge 70.
