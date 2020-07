Motorbike Care Day 2020 nâng cao kỹ năng chăm sóc xe

Kiểm tra xe qua ba bước chuyên nghiệp

Motorbike Care Day năm 2020 do ba thương hiệu phụ kiện Nhật Bản gồm dầu nhờn Idemitsu, bugi NGK và lốp IRC phối hợp tổ chức. Sự kiện quy tụ những kỹ sư lành nghề ở mỗi lĩnh vực, giúp người dân hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến xe máy, đồng thời đưa ra khuyến cáo về cách vận hành, bảo dưỡng xe trong quá trình sử dụng.

Khách hàng đến sự kiện được kiểm tra nhớt xe bằng công nghệ của Idemitsu, giúp nắm bắt tình trạng thực tế và quyết định có cần thay mới hay không. Trong khi đó, kỹ thuật viên của NGK kiểm tra, vệ sinh bugi, nhằm giúp xe khởi động dễ và vận hành êm ái. Theo tiêu chuẩn, kỹ thuật viên của hãng hày khuyến cáo người dùng thay mới bugi xe mỗi 8.000 km. Ở bước cuối cùng, chuyên gia từ IRC tư vấn cách sử dụng lốp, kiểm tra và chăm sóc lốp xe cho người tham dự.

Ban tổ chức trao 12 triệu đồng cho các trẻ em tại địa phương bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức cho biết, để phục vụ người dân tham gia sự kiện "Ngày hội chăm sóc xe máy - Motorbike Care Day" tốt hơn, các đơn vị đã áp dụng công nghệ 4.0 trong khâu tổ chức. Theo đó, khi mang xe đến tham dự sự kiện, các hướng dẫn viên và kỹ thuật viên sẽ sử dụng iPad kết nối dữ liệu nhanh chóng, khám chữa xe cho kết quả lập tức và gửi cho khách hàng.

Nâng cao ý thức lái xe

Việt Nam là nơi mà xe máy trở thành phương tiện di chuyển chính với hàng chục triệu chiếc. Bên cạnh các hoạt động đào tạo kỹ năng lái xe thì việc bảo đảm an toàn vận hành và tuân thủ luật lệ, xây dựng ý thức cho người điều khiển xe máy là những yếu tố góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại sự kiện, một khảo sát về an toàn giao thông được ban tổ chức thực hiện với tổng số 703 chủ xe tham gia. Trong đó, 20,7% số người được hỏi thừa nhận gọi điện khi lái xe; 12,2% có hơi men khi lái xe, 6% lốp, 56% bugi, 35% nhớt đang lưu thông đang ở tình trạng xấu hoặc có dấu hiệu không tốt.

Trong 5 năm tổ chức tại gần 30 tỉnh thành như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Đà Lạt, khách tham dự đều nhận được sự tuyên truyền về an toàn giao thông, với sự đồng hành của Ủy ban an toàn Giao thông Quốc gia. Sự kiện đưa ra thông điệp Think Bike như: luôn đội mũ bảo hiểm khi lái xe; không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện; không sử dụng điện thoại khi lái xe; không vượt đèn đỏ, sử dụng còi xe có văn hóa...

Bên cạnh đó, công nghệ BI (Business Intelligence Technology) và chuyển đổi số từ khâu tiếp nhận đến các khâu lốp, bugi và nhớt đã cung cấp các bảng số liệu báo cáo trực tiếp toàn cảnh hoạt động của sự kiện chăm sóc xe từ lúc bắt đầu, hiện tại và các dự đoán tương lai.

Bảng dữ liệu tức thời (Bi-Dashboard) tại sự kiện.

Ngoài ra sự kiện còn có nhiều trò chơi bên lề mang tới cho khách tham dự trải nghiệm vui nhộn, cơ hội nhận quà tặng. Trong đó, ban tổ chức dành sự quan tâm cho trẻ em Cà Mau với việc tạo khu vườn thần tiên riêng biệt, gồm các trò vừa vui chơi vừa nâng cao kiến thức.