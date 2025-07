Môtô vẫn đi vững khi bị con nai tông trúng trên cao tốc

MỹCon nai vọt ra từ lề đường đối diện, cắt mặt một ôtô và lao về phía chiếc Harley-Davidson trên đường cao tốc ở Wyoming.

Môtô phân khối lớn tông trúng nai trên cao tốc Video: Cowboy State Daily

Kyle Hamilton đang điều khiển chiếc Harley-Davidson chạy trên một con đường núi gần Hulett, Wyoming. Một người bạn của anh đi ngay phía sau, và camera gắn trên xe ghi lại khoảnh khắc một con nai nhỏ băng qua đường ngay trước mặt Hamilton.

Hamilton cho biết anh đang dẫn đầu đoàn xe với tốc độ khoảng 88 km/h khi va chạm xảy ra. "Đó là một đoạn đường thẳng với tốc độ 104-112 km/h, nhưng tôi đang chạy khoảng 88 km/h, chờ những người phía sau thoát khỏi khúc cua và đuổi kịp", anh nói.

Đúng lúc đó, con nai nhảy qua bờ kè và vọt qua đường, suýt bị một chiếc ôtô bên làn ngược chiều đâm trước khi chạy thẳng đến trước mặt Hamilton. Anh kể lại rằng không có thời gian để phản ứng.

"Tôi chỉ kịp chấp nhận điều đó và nghĩ, 'Ừ, chuyện này sẽ tệ lắm đây'", Hamilton nói.

Anh cảm thấy may mắn vì đó là một con nai cái nhỏ, chứ không phải một con nai đực to lớn. May mắn Hamilton không bị ngã khỏi xe, và chiếc Harley-Davidson Street Glide 2023 cũng không bị đổ.

Tay lái này cũng cảm thấy may mắn vì đã không đâm thẳng vào con nai, vì nếu không thì rất có thể con nai đã bay lên đập vào anh. Ngay sau đó, Hamilton dừng lại và cùng bạn kéo xác con nai ra khỏi đường. Phần đầu xe bị hư hại nghiêm trọng và cần phải sửa chữa hoặc thay thế.

Có vẻ như Hamilton không đội mũ bảo hiểm vào lúc đó và nếu anh ngã khỏi xe, hậu quả xảy ra rất khó lường.

Mỹ Anh (theo Cowboy State Daily)