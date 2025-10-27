Môtơ điện công suất hơn 1.000 chỉ nặng 12 kg

Công ty con của Mercedes tạo ra môtơ điện có công suất cao nhưng trọng lượng chỉ 12 kg, tương đương bao gạo.

Vào tháng 7 năm nay, Yasa, công ty con chuyên sản xuất môtơ điện cho Mercedes, tuyên bố đã lập kỷ lục mới về tỷ lệ công suất trên trọng lượng trong một môtơ điện. Thiết kế từ thông hướng trục (Axial Flux) của công ty này đã tạo ra mức công suất khổng lồ từ một môtơ có trọng lượng chỉ tương đương bao gạo.

Môtơ trước đây của Yasa chỉ tạo ra 738 mã lực từ thiết kế từ thông hướng trục có trọng lượng 13,7 kg. Trọng lượng này nhẹ hơn một nửa so với bộ siêu nạp mà động cơ Hellcat 6,2 lít V8 cần để đạt được mức công suất tương đương.

Môtơ điện mới của Yasa kích thước nhỏ gọn, và chỉ nặng 12 kg. Ảnh: Yasa

Giờ đây, môtơ mới của Yasa tạo ra công suất lên tới 1.005 mã lực. Mạnh hơn 40% so với môtơ cũ và chỉ nặng 12 kg. Để so sánh, trọng lượng tương đương đứa trẻ 24 tháng tuổi hoặc 61 chiếc Burger Big Mac của McDonald.

Mức công suất đáng kinh ngạc chỉ là giá trị cực đại trong thời gian ngắn, nhưng công suất duy trì dài lâu của môtơ không kém cạnh. Theo Yasa, môtơ có thể duy trì mức công suất 469-536 mã lực trong thời gian hoạt động liên tục. Đây không phải là công suất mô phỏng trên máy tính. Yasa cho biết họ đã thực sự chế tạo và đã thử nghiệm môtơ, hiện trong giai đoạn phát triển toàn diện.

Simon Odling, giám đốc Công nghệ mới của Yasa chia sẻ: "Kết quả ban đầu cực kỳ đáng khích lệ. Hiệu suất của động cơ trên máy đo công suất thậm chí còn vượt xa cả những mô phỏng lạc quan nhất của chúng tôi".

Ưu điểm của môtơ này là nhỏ gọn, dễ mở rộng quy mô và quan trọng môtơ không sử dụng bất kỳ vật liệu quý hiếm hay đắt đỏ nào. Thay vào đó, Yasa cho biết bí quyết nằm ở kỹ thuật chính xác, quản lý nhiệt tiên tiến và thiết kế tối ưu.

Kết cấu môtơ điện của Yasa. Ảnh: Yasa

Môtơ trước đây của Yasa bị giới hạn bởi thiết bị thử nghiệm của công ty vì thiết bị không được thiết kế để lập kỷ mới, nên máy đo công suất 500 kW được cho đã đủ dùng. Tuy nhiên, giám đốc kỹ thuật Tim Woolmer tiết lộ con số công suất đạt được khi đó thực ra là một tai nạn ngẫu nhiên.

Lần này, Yasa sử dụng máy đo công suất cao hơn và môtơ mới giúp phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Trước đây, động cơ Koenigsegg Dark Matter được xem là "ông trùm" trong giới môtơ điện nhờ công suất lên tới 800 mã lực. Thế nhưng môtơ mới của Yasa không chỉ vượt xa mức công suất đó mà nặng chỉ khoảng 33% trọng lượng của môtơ Koenigsegg.

Hiện nay, các xe điện thông thường sử dụng loại môtơ từ thông hướng tâm (Radial Flux), có dòng điện tạo ra từ trường tại bộ phận cố định của máy là stato, ở bên trong là roto quay liên tục, cơ chế giống với lồng quay của máy sấy quần áo. Trong khi môtơ từ thông hướng trục của Yasa lại sử dụng các roto dạng đĩa lớn, kẹp hai bên một stato tròn ở giữa. Thiết kế này tăng đáng kể diện tích bề mặt của nam châm và dây đồng, giúp môtơ nhỏ gọn và nhẹ hơn, đồng thời mang lại mật độ công suất gấp 2-3 lần so với loại truyền thống.

Những môtơ này không còn là chuyện viễn tưởng. Mercedes sẽ sử dụng chúng trên các mẫu xe điện thương mại. Hiện môtơ mới đã xuất hiện trong mẫu AMG Concept GT XX, chiếc xe nắm giữ kỷ lục quãng đường di chuyển trong 24 giờ với 5.405 km và nhiều kỷ lục với thời gian lâu hơn. Dự kiến môtơ mới cũng sẽ xuất hiện trên các mẫu AMG thấp cấp, bắt đầu từ chiếc CLA thế hệ tiếp theo. Trong khi chờ đợi, Yasa tiếp tục khai thác tối đa hiệu suất từ vật liệu, năng lượng và trọng lượng tối thiểu.

Minh Quân (theo Carbuzz)