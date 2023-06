Môtô điện có thể dùng chung cổng sạc với xe Tesla

MỹVerge Motorcycles, nhà sản xuất môtô điện Phần Lan dự kiến bán xe tại Mỹ cuối năm nay, có ý định sử dụng hệ thống sạc của Tesla.

Pekka Parnanen, giám đốc điều hành Verge, giải thích rằng quy mô của hệ thống sạc NACS (hệ thống sạc tiêu chuẩn do Tesla phát triển) giúp quyết định trở nên đơn giản.

"Dịch vụ khách hàng là mọi thứ với Verge. Chúng tôi muốn các chủ xe Verge có thể tiếp cận hệ thống sạc nhanh nhất Bắc Mỹ, và đó là lý do chúng tôi có kế hoạch sử dụng mạng lưới 17.000 trạm sạc của Tesla", Parnanen nói.

Verge TS - môtô điện không có trục sau - có thể dùng chung cổng sạc với ôtô điện Tesla. Ảnh: MCN

Động thái của Verge gây chú ý khi ngành công nghiệp môtô tụt lại phía sau rất xa so với ngành công nghiệp ôtô trong việc tiếp nhận các công nghệ tiên tiến. Thị phần của dòng môtô điện là không thể so sánh so với ôtô điện trên toàn thị trường.

Với thông báo của Verge, có thể những hãng sản xuất môtô điện khác, như Zero, Energica và Harley-Davidson, sẽ hành động tương tự.

Chỉ trong ít tuần qua, ngành công nghiệp ôtô ghi nhận một loạt hãng xe ký thỏa thuận sử dụng hệ thống NACS của Tesla, từ General Motors (GM), Rivian, Ford, Volvo và một số hãng khác cũng có ý định này.

Trước đó, trong 2022, Tesla thông báo có thể sử dụng bộ kết nối của hãng như một tiêu chuẩn sạc áp dụng cho Bắc Mỹ. Hãng cũng đặt lại tên cho bộ kết nối là NACS (North American Charging Standard).

Đầu tuần này, SAE International - một tổ chức gồm các nhà khoa học và các kỹ sư ôtô - cho biết họ bắt đầu quy trình tiêu chuẩn hóa NACS - động thái có thể giúp bộ kết nối ít phụ thuộc vào Tesla hơn.

Hiện phần lớn ôtô điện sử dụng loại cổng sạc tiêu chuẩn CCS (Combined Charging System). Nhưng số trạm sạc CCS ở Mỹ chỉ bằng khoảng một nửa so với số trạm sạc nhanh của Tesla.

Mỹ Anh (theo Electrek)