Môtô chạy xuyên giữa hai làn đường suýt bị ôtô hất văng

MỹChiếc môtô chạy ngay trên vạch kẻ giữa hai làn đường, cùng lúc ôtô cùng chiều bên trái tạt sang phải và đụng trúng.

Môtô chạy giữa hai làn suýt bị ôtô hất văng Video: x-iTrollz-x

Chiếc Aprilia băng băng trên đường cao tốc với tốc độ 167 km/h. Rồi tay lái quyết định chen giữa hai ôtô cùng chiều, một chiếc BMW và một Honda.

Gần ngang hàng, đột nhiên chiếc BMW bật xi-nhan và chuyển làn, cắt mặt cả môtô và chiếc Honda. Phần đuôi mẫu xe sang chạm vào đầu môtô khiến tay lái chao đảo và suýt ngã. May mắn, người điều khiển chiếc xe hai bánh lấy lại được thăng bằng.

Trong khi đó, chiếc BMW tiếp tục pha chuyển hai làn liên tiếp, vọt vào làn khẩn cấp để vượt phải một xe tải và biến mất trong nháy mắt.

Không rõ liệu tài xế BMW có nhận ra đã va vào chiếc môtô hay không. Nhưng một số tài xế khác đã dừng lại và chạy tới hỏi thăm tay lái môtô đã dừng lại ở làn khẩn cấp. Một người đàn ông lớn tuổi còn ôm lấy biker để trấn an.

Video đăng trên mạng xã hội Reddit hôm 5/11 và hiện thu hút hơn 8.300 lượt thích cùng hơn 760 bình luận. Nhiều người nói rằng tay lái môtô đã may mắn tránh được tai nạn với hậu quả khó lường, nhưng cũng do anh này chạy xe ẩu trên cao tốc. Trong khi đó, tài xế ôtô cũng mắc lỗi chuyển làn và vượt ẩu, may mắn không gây ra tai nạn.

Trong khi đó, những tài xế đã dừng xe và hỏi thăm tay lái môtô được ca ngợi như những người tốt bụng ít ỏi trên đường.

Mỹ Anh (theo Carscoops)