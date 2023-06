Motive cung cấp trang phục tình nguyện viên VM Quy Nhơn

Doanh nghiệp may mặc Motive tài trợ toàn bộ trang phục cho đội ngũ tình nguyện viên làm việc tại giải chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn, ngày 11/6.

Hàng nghìn trang phục dùng loại thun co giãn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi được Motive cung cấp cho hơn 1.000 tình nguyện viên trong các tổ chuyên môn tại giải chạy. Các mẫu trang phục này tối giản, đề cao sự thoải mái khi vận động do tình nguyện viên phải di chuyển liên tục. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp gia công hàng may mặc này đồng hành với VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn.

Tình nguyện viên (áo hồng) làm việc tại VM Quy Nhơn. Ảnh: VM

Hoạt động trong lĩnh vực trang phục thể thao nên việc đồng hành cùng chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển, mang sản phẩm đến gần hơn với người dùng. Đại diện Motive đánh giá VnExpress Marathon là hoạt động thể thao cộng đồng lớn, với quy mô hơn 10.000 người mỗi giải và có kế hoạch tiếp tục đồng hành trong các mùa sau. "Chúng tôi muốn trở thành một phần của sự kiện, mang những sản phẩm trang phục thể thao chuyên dụng đến gần hơn với cộng đồng. Qua giải, chúng tôi muốn lan tỏ những giá trị tích cực, lối sống lành mạnh", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Motive là thương hiệu sản xuất, phân phối quần áo chạy bộ, phụ kiện thể thao với nhiều mẫu mã. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc gia công xuất khẩu từ những năm 2014, chuyển dần tới phát triển nội địa trong 4 - 5 năm trở lại đây. Hiện, đơn vị có nhà máy sản xuất lên đến 100.000 mặt hàng mỗi tháng với hai cơ sở chính và nhiều dây chuyền phụ. Đơn vị này cũng thiết kế, cung cấp trang phục thể thao cho nhiều câu lạc bộ, đội nhóm với hơn 200.000 đơn hàng, phục vụ hơn 50 sự kiện thể thao lớn.

VĐV mặc trang phục của Motive. Ảnh: Motive

"Hiện tại, khách hàng của chúng tôi chủ yếu là khối doanh nghiệp trong và ngoài nước, các sự kiện thể thao và các đội nhóm nhiều quy mô. Trong tương lai, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm may mặc có nhận diện thương hiệu hàng đầu Việt Nam", đại diện Motive khẳng định.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn là giải chạy quy mô lớn, lần thứ tư được tổ chức tại Bình Định. Giải có 10.000 VĐV tham gia ở 4 cự ly 5, 10, 21 và 42km. Để tổ chức, giải huy động hơn 1.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường trên địa bàn. Đây là sự kiện văn hóa thể thao quan trọng, góp phần gắn kết cộng đồng, hướng đến lối sống năng động. Giải cũng đóng góp nhiều vào kinh tế du lịch của địa phương.

Hoài Phương