Một trường ở Quảng Nam có 159 học sinh test nhanh dương tính nCoV

Ngày 27/10, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My công bố kết quả xét nghiệm Covid-19 qua test nhanh sàng lọc các trường học tại xã Trà Mai. Trong đó, 159 em trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My cho kết quả dương tính, đang được xét nghiệm khẳng định PCR.

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh Trường THCS Trà Mai, trưa 27/10.

Trường THCS Trà Mai ghi nhận 8 em dương tính với kết quả xét nghiệm PCR và 262 học sinh sáng nay đang được lấy mẫu test nhanh. Trường PTTH Nam Trà My ghi nhận hai học sinh mắc nCoV.

Tại Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai qua test nhanh phát hiện hai học sinh dương tính, đang lấy mẫu xét nghiệm những học sinh còn lại.

Ổ dịch ở huyện Nam Trà My được phát hiện trưa 24/10, khi một nhân viên hợp đồng của trường Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Trà Tập đi xét nghiệm Covid-19, làm thủ tục dự thi viên chức ngành giáo dục. Kết quả dương tính. Ở huyện Nam Trà My, người này tạm trú ở xã Trà Mai nhưng gửi các con cho ông bà nội ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ. Ngày cuối tuần, chị thường về Tam Kỳ thăm con.

Ngành y tế Quảng Nam nhận định ổ dịch huyện Nam Trà My khá phức tạp, hiện chưa xác định được nguồn lây.

Chính quyền huyện Nam Trà My phong tỏa ba khu vực có ca F0 với 48 hộ dân xã Trà Mai. Toàn huyện Nam Trà My dừng các hoạt động tập trung quá 30 người, quán cà phê, quán ăn được bán mang về. Bốn khu cách ly tập trung được thành lập, gồm trường Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Trà Tập; trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My; trường THCS Kim Đồng xã Trà Mai; Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Nam Trà My và một khu dự phòng là Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh, truyền hình huyện.

Nam Trà My có 10 xã nằm phía tây nam tỉnh Quảng Nam, trên ngã ba giáp ranh với Quảng Ngãi và Kon Tum. Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận dịch Covid-19. Xã Trà Mai là trung tâm của huyện miền núi này.

Tại Quảng Nam, từ 18/7 đến nay ghi nhận 1.037 ca nhiễm. Trong đó, 187 ca cộng đồng, 566 trường hợp lây nhiễm thứ phát đã cách ly tập trung trước khi phát hiện, 201 ca xâm nhập từ các tỉnh và 83 ca nhập cảnh.

