Một triệu vé máy bay giá 88.000 đồng

Vietnam Airlines và Pacific Airlines bán một triệu vé đồng giá 88.000 đồng đến 28/2 cho các chuyến nội địa, tương đương 567.000 đồng một chiều bao gồm thuế, phí.

Chương trình áp dụng cho khách hàng có hành trình khởi hành từ nay đến 31/12, trừ một số giai đoạn cao điểm. Hành khách được đổi vé không giới hạn số lần đổi trước ngày bay (phí đổi 500.000 đồng một vé) và một kiện hành lý ký gửi 23 kg cùng các điều kiện đi kèm khác.

Khách hàng mua vé với giá 88.000 đồng một chiều (tương đương 567.000 đồng bao gồm thuế, phí) trên các hành trình nội địa do Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác. Tổng số ghế mở bán cho cả hai hãng là một triệu ghế. Vé ưu đãi bán tại website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines và Pacific Airlines.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines bán một triệu vé đồng giá 88.000 đồng đến 28/2 cho các chuyến bay nội địa. Ảnh: Vietnam Airlines.

Theo đại diện Vietnam Airlines, sự an toàn và nhu cầu hỗ trợ của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, hãng luôn có chính sách hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của khách hàng theo từng trường hợp cụ thể khi vé bị ảnh hưởng do Covid-19.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động, Vietnam Airlines cho biết đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng nội địa. Cụ thể, hành khách phải khai báo y tế và đo nhiệt độ trước chuyến bay, hãng từ chối vận chuyển hành khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Hành khách, tổ bay đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Hãng lắp đặt thảm khử khuẩn tại cửa lên tàu bay, cung cấp khăn lau tay kháng khuẩn cho tất cả hành khách trên chuyến bay, sử dụng màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên máy bay, khử khuẩn máy bay vào cuối ngày bằng dung dịch tiêu chuẩn quốc tế.