Một triệu lít xăng bị thu giữ

Nghệ AnMột triệu lít xăng trong kho chứa của tàu Xuân Sơn 5 bị cảnh sát thu giữ do không có nguồn gốc, ước tính gần 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ngày 23/3 hàng chục cảnh sát phối hợp với Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) kiểm tra tàu Xuân Sơn 5 của Công ty TNHH Tân Xuân (thị xã Cửa Lò) nghi chở xăng lậu tại khu vực biển Cửa Lò.

Cảnh sát khám xét tàu nghi chở một triệu lít xăng không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA

Trong kho chứa của tàu, lực lượng chức năng phát hiện một triệu lít xăng E5. Số hàng tại thời điểm này được xác định không có hóa đơn, nguồn gốc; tổng giá trị ước tính gần 30 tỷ đồng.

Khám trụ sở công ty, cảnh sát thu thêm nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh xăng không rõ nguồn gốc.

Theo nhà chức trách, một số người liên quan khai xăng được mua từ các tàu không rõ nguồn gốc ở vùng biển gần phao số 0.

Vụ án đang được mở rộng.

Cảnh sát thu tang vật trên tàu. Ảnh: CA

Nguyễn Hải