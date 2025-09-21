Một trẻ tử vong, hai nguy kịch do ong đốt

Sơn LaMột bé trai ba tuổi tử vong, hai bé 4 tuổi nguy kịch sau khi bị đàn ong tấn công trong lúc theo bà đi làm nương.

Hôm 20/9, gia đình cho biết sự việc xảy ra cách đây 4 hôm, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát. Khi về nhà, người thân thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở, đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu, rồi chuyển bệnh viện tuyến tỉnh. Song, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, hai trẻ còn lại được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Hai trẻ bị ong đốt điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại khoa Cấp cứu và Chống độc, kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhi đều bị tổn thương gan, thận, kèm theo rối loạn đông máu và tiêu cơ vân - những biến chứng nặng do nọc ong. Các bác sĩ lập tức áp dụng phác đồ điều trị tích cực, bao gồm truyền dịch, dùng thuốc lợi tiểu, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ tế bào gan.

"Hiện các chỉ số của hai bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn. Nếu tiến triển thuận lợi, các bé có thể xuất viện trong vài ngày tới", bác sĩ Phạm Văn Tuấn, khoa Cấp cứu và Chống độc, cho biết.

Đầu tháng 9, bệnh viện này cũng tiếp nhận hai anh em 4 và 6 tuổi ở Sơn La bị ong đốt với biến chứng tương tự do ném vào tổ ong trong vườn. Cả hai đã hồi phục và xuất viện sau 5 ngày nhờ được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ bị ong đốt, dù chỉ một vài nốt. Nọc ong có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, suy gan, suy thận, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí đúng cách.

Lê Nga