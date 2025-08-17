Cách trang điểm tạo ra khuôn mặt hốc hác như thiếu ngủ dài ngày, làm việc kiệt sức là mốt mới của gen Z.

Khuôn mặt nhợt nhạt, gò má điểm xuyết một chút xám xịt, môi thâm tím hoặc xám nhẹ. Vẻ ngoài mang phong cách "Tired Girl" (Cô gái mệt mỏi) này đang là mốt được nhiều gen Z theo đuổi, theo CNN.

Nhiều năm qua, các sản phẩm như kem che khuyết điểm, kem dưỡng mắt phát triển mạnh, cho thấy quan điểm về một vẻ đẹp chuẩn mực là trông phải tươi tắn, rạng rỡ, không tỳ vết. Theo truyền thống, vẻ ngoài mệt mỏi thường bị gắn liền với sức khỏe kém, lão hóa và kém hấp dẫn. Mốt trang điểm "Cô gái mệt mỏi" lại tôn vinh điều ngược lại: chấp nhận những khuyết điểm mà con người thường cố gắng che giấu.

Phong cách trang điểm "Cô gái mệt mỏi" phù hợp với những cô gái ưa phong cách nổi loạn. Ảnh: Pinterest

Theo các chuyên gia, phong cách này lên ngôi từ hiệu ứng phim Wednesday của Netflix. Trong phim, diễn viên chính Jenna Ortega có đôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt. Trên thảm đỏ buổi ra mắt phần 2 tại London hôm 30/7, cô cũng gây chú ý với cách trang điểm này.

Hai tháng qua, nhiều người nổi tiếng yêu thích xu hướng trang điểm này, gồm diễn viên Lily Rose-Depp, người mẫu kiêm nhạc sĩ Gabbriette và những người có sức ảnh hưởng như Emma Chamberlain, Danielle Marcan và Lara Violetta. Tính đến cuối tháng 7, xu hướng trang điểm cho cô gái mệt mỏi đã trở thành một chủ đề nóng trên TikTok, với vô số video hướng dẫn cách tạo vẻ ngoài thiếu ngủ, trong đó một số video phổ biến nhất hiện đạt hơn 300.000 lượt xem.

Kim Brown, chuyên gia trang điểm kiêm giám đốc làm đẹp của tạp chí Glass, nói với CNN: "Đó là sự tôn vinh vẻ chân thực. 'Tired Girl' mang nét mạnh mẽ và ngầu".

Khác với phong cách goth, "Cô gái mệt mỏi" tạo nên vẻ ngoài u ám hơn với làn da nhợt nhạt hơn và đôi mắt đen sâu thẳm. Nó cũng khác với xu hướng trang điểm Aegyo-sal (bọng mắt cười) đang thịnh hành ở Hàn Quốc, nhấn mạnh vào vùng bọng mắt sưng húp. Kiểu mốt này gây tranh cãi khi cho rằng tạo ra vẻ ngoài trẻ trung hơn.

"Tired Girl" được cho là tương đồng nhất với thời trang grunge phóng khoáng của những năm 1990. Chuyên gia trang điểm và làm tóc Ireland Tara McDonald cho rằng hầu hết mọi người đều có thể trang điểm theo kiểu này mà không cần tay nghề giỏi. Phong cách còn phản ánh cuộc sống của giới trẻ hiện nay với những áp lực không ngừng trong học tập, công việc.

Họa Mi (theo CNN)