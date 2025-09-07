Một trái tim ấm áp giữa Hà Nội, chờ anh đến sẻ chia

Em 37 tuổi, quê Hưng Yên, sống và làm việc tại Hà Nội, từ nhỏ, em đã quen với nếp sống giản dị, coi trọng gia đình và tình cảm.

Em từng có thời gian học tập ở nước ngoài nên ngoài sự nền nếp truyền thống, em cũng có cái nhìn cởi mở, hiện đại trong công việc và cuộc sống. Hiện tại, em làm văn phòng, công việc ổn định, thu nhập đủ để sống độc lập và thoải mái lo cho bản thân.

Em chưa từng kết hôn, và ở tuổi này, em nghĩ mình đủ trưởng thành để hiểu rằng hạnh phúc không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người chân thành, nghiêm túc để cùng đồng hành. Với em, tình yêu cần sự tin tưởng, tôn trọng và trung thực. Em mong gặp được người đàn ông điềm đạm, có trách nhiệm, ổn định trong công việc và quan trọng nhất là thật lòng trong tình cảm.

Trong cuộc sống thường ngày, em thích sự nhẹ nhàng: những bữa cơm gia đình ấm áp, những buổi đi dạo, trò chuyện hay cùng nhau nghe một bản nhạc. Em tin rằng tình yêu bền lâu đến từ sự sẻ chia và thấu hiểu, chứ không phải những điều quá to tát.

Em vẫn luôn giữ một niềm tin giản dị rằng giữa Hà Nội rộng lớn này, đâu đó có một người đàn ông cũng đang tìm mối quan hệ nghiêm túc, mong muốn mái ấm bình yên. Nếu anh cũng trân trọng những điều nhỏ bé nhưng chân thành như vậy, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ