Một thập niên Grab thay đổi nhịp sống người Việt

Người dùng tận hưởng đa tiện ích di chuyển - mua sắm, đối tác tài xế thêm nguồn sinh kế ổn định, tiểu thương mở rộng kênh bán tiềm năng, là cách Grab thay đổi nhịp sống người Việt.

Ít ai biết rằng, để trở thành thói quen không thể thiếu của người Việt như ngày hôm nay, cách đây 10 năm, đội ngũ Grab phải đi đến từng trạm xăng, từng quán cà phê, thậm chí từng ngóc ngách ngõ hẻm... tiếp cận các tài xế, thuyết phục họ tham gia nền tảng. Việc thuyết phục người dùng tin rằng đặt một chuyến xe qua ứng dụng Grab sẽ an toàn và tiện lợi hơn cũng là một thử thách. Bằng sự kiên trì và thấu hiểu, khởi đầu chỉ với 50 chuyến GrabTaxi tại TP HCM, đến nay Grab đã phát triển mạng lưới đối tác tài xế rộng khắp, cung cấp dịch vụ trải dài các tỉnh thành tại Việt Nam.

Một điều khiến ông Thảo hài lòng về công việc này là ông còn được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng do hãng xe tổ chức, trong đó có cả việc học tiếng Anh để giao tiếp với khách tốt hơn. "Được ứng dụng tổ chức đào tạo bài bản, đưa ra các quy chuẩn phục vụ khách hàng giúp tôi nhận được nhiều thiện cảm của khách đi xe hơn so với trước đây", ông Thảo chia sẻ. Theo ước tính của Grab, tính đến nay, hơn 200.000 đối tác tài xế Grab đã được nâng cao kỹ năng thông qua các khóa đào tạo trên GrabAcademy.

Grab mang đến nhiều thay đổi tích cực cho các bác tài.

Với sự phát triển của Grab, anh Tuấn Giang (36 tuổi, Nhà Bè, TP HCM) cũng quyết định chuyển việc. Anh từng làm công nhân công trường cũng như nhiều nhà máy, từ chế biến thực phẩm đến cơ khí. Các công việc phải làm theo ca khiến anh không theo nổi, khi anh là bố đơn thân và có mẹ già sức khỏe kém.

"Thời làm công nhân, tôi hầu như không được lĩnh tiền chuyên cần, tôi cũng xin không tăng ca, và thường xuyên chuyển việc nên thu nhập khá thấp", anh Giang chia sẻ. Anh cho biết, với công việc chạy xe như hiện nay, một tháng sau khi trừ các khoản phí, anh có thể bỏ túi gần chục triệu đồng, cuộc sống dễ thở hơn, không còn cảnh phải vay mượn tứ tung như trước.

Điều anh cảm thấy khá hài lòng là dù chạy xe mang tính cá nhân cao nhưng anh vẫn có những hoạt động tập thể với các anh em trong cộng đồng tài xế, tham gia các sự kiện gắn kết do ứng dụng tổ chức. Tham gia tổ đội cũng giúp anh có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết, nhận được sự hỗ trợ từ các anh em trong đội khi chẳng may gặp sự cố trên đường. Đặc biệt, nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính do Grab hợp tác với các ngân hàng, anh có thể sửa lại căn nhà cấp 4 của gia đình ở Nhà Bè, giải quyết được tình trạng ngập lụt trong nhà từ thời anh còn bé. "Có nhà mới, mẹ và con tôi đều rất vui", anh Giang nói.