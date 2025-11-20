Từ mong muốn thay đổi cách nhìn về nghĩa trang,

Hoa viên Bình An được xây dựng tại Long Thành, Đồng Nai như một không gian

an nghỉ hòa hợp giữa thiên nhiên và giá trị hiếu đạo

Theo Tổng giám đốc công ty, ông Trần Mạnh Hoàn, Hoa viên Bình An ra đời từ tâm nguyện tạo nên không gian tưởng niệm văn minh, nơi sự an yên trở thành giá trị bền vững. “Chúng tôi không chỉ xây mộ, chúng tôi gìn giữ ký ức. Mỗi viên đá, mỗi hàng cây đều mang ý nghĩa tôn vinh người đã khuất và an ủi người ở lại”, ông Trần Mạnh Hoàn nói.

“Một nơi an nghỉ không chỉ

để nhớ,

mà để cảm thấy

bình an mỗi khi trở về”. Ông Trần Mạnh Hoàn,

Tổng giám đốc Công ty Hoa viên Bình An.

Trong suốt 10 năm phát triển, Hoa viên Bình An từng bước hoàn thiện và mở rộng. Từ những khu mộ đầu tiên, giờ đây dự án đã trở thành một quần thể tưởng niệm quy mô, đồng bộ hạ tầng, chuẩn mực cảnh quan và phong thủy. Các phân khu như Bình An, Hiếu Đạo, Phú Quý, Khang Ninh… lần lượt hình thành. Mỗi khu mang một ý nghĩa tâm linh riêng, thể hiện tinh thần “gieo an – dẫn đạo”. Hệ thống đường đi, hồ nước, tượng Phật, cây xanh được quy hoạch hài hòa, giúp nơi đây không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn hướng đến là công viên của miền ký ức, tình yêu thương.

Hành trình 10 năm thành lập Hoa viên Bình An

Tại Hoa viên Bình An, mỗi khu mộ đều được thiết kế và thi công theo yếu tố phong thủy, vật liệu chọn lọc, hệ thống quản lý hiện đại. Đặc biệt, dòng sản phẩm Mộ gia tộc cho phép gia chủ tự thiết kế theo yêu cầu, bản sắc, văn hóa riêng của dòng tộc, kết hợp hài hòa yếu tố thẩm mỹ và ý nghĩa tâm linh. Song song, dịch vụ Quản trang được vận hành như một “chương trình chăm sóc định kỳ”, đảm bảo mộ phần luôn sạch đẹp, trang nghiêm và ấm cúng quanh năm.

Giữa hàng trăm sự lựa chọn, nhiều gia đình đã tìm thấy sự bình yên tại Hoa viên Bình An. Với họ, nơi đây không chỉ là điểm đến cuối cùng, mà là một phần ký ức được chăm sóc, thấu hiểu. Bà Thủy Nguyễn, người có cha an vị tại Hoa viên chia sẻ: “Ở đây, khung cảnh luôn đẹp, xanh và sạch sẽ. Tôi cảm nhận được sự trân trọng trong từng chi tiết”.

“Ba tôi chọn Hoa viên Bình An cho gia tộc.

Khi ông nằm lại nơi đây, tôi nhận thấy ông

thật sáng suốt, bởi chốn này bình an đến lạ”. Bà Thủy Nguyễn,

khách hàng Hoa viên Bình An chia sẻ.

Bước sang chặng đường mới, Hoa viên Bình An tiếp tục theo đuổi mục tiêu chuẩn mực hóa mô hình hoa viên nghĩa trang Việt Nam về quy mô cũng như triết lý vận hành lấy con người và giá trị nhân văn làm trung tâm. Trong thập niên tới, doanh nghiệp định hướng trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và chăm sóc mộ phần. Hệ thống dữ liệu quản lý thông minh sẽ giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, theo dõi và tương tác trực tuyến, đảm bảo mỗi phần mộ được chăm sóc đúng tiêu chuẩn, dù thân nhân ở xa. Song song, Hoa viên Bình An tiếp tục phát triển dịch vụ chăm sóc mộ thông minh, tích hợp các tiện ích số, giúp tối ưu hóa quy trình quản trang, giám sát và chăm sóc cảnh quan. Mục tiêu là tạo nên một không gian tưởng niệm xanh - an lành - kết nối, nơi mỗi gia đình có thể gìn giữ ký ức và duy trì sợi dây gắn bó giữa các thế hệ. Không dừng lại ở dịch vụ, Hoa viên Bình An còn chú trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững thông qua việc duy trì các chương trình hỗ trợ cộng đồng địa phương. “Mười năm đã qua là hành trình vun bồi niềm tin; mười năm tới, chúng tôi hướng đến trở thành tiêu chuẩn của sự an yên và chuẩn mực trong không gian tưởng niệm Việt Nam”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Hành trình 10 năm của

Hoa viên Bình An

(2015 - 2025) 2015 Hoàn tất pháp lý đất đai, khởi công dự án Hoa viên Bình An. 2015 Hoàn tất pháp lý đất đai, khởi công dự án Hoa viên Bình An. 2017 Đón người an táng đầu tiên tại Khu Công danh. 2017 Đón người an táng đầu tiên tại Khu Công danh. 2018 Hoàn thành Cổng chính, Đền Trình, Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. 2018 Hoàn thành Cổng chính, Đền Trình, Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. 2023 Khánh thành Chánh điện Hoa viên Bình An - Vĩnh Nghiêm. 2023 Khánh thành Chánh điện Hoa viên

Bình An - Vĩnh Nghiêm. 2025 Trung tâm tang lễ - hỏa táng hoạt động,

hoàn thiện hệ sinh thái hoa viên. 2025 Trung tâm tang lễ - hỏa táng hoạt động,

hoàn thiện hệ sinh thái hoa viên.

Nội dung: Nguyễn Phượng - Thiết kế: Thái Hưng - Sơn Bá