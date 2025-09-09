Một thập kỷ phát triển của SC VivoCity

Trung tâm thương mại SC VivoCity không ngừng đổi mới suốt 10 năm, nâng trải nghiệm từ mua sắm, ẩm thực đến vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hoạt động từ năm 2015, SC VivoCity nằm tại 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP HCM trở thành điểm đến của hàng triệu khách hàng. Từ khi xây dựng, trung tâm thương mại này tích cực cải tiến về không gian cũng như dịch vụ, quản trị.

Đặt trải nghiệm khách hàng là trung tâm

Không chỉ là điểm hẹn mua sắm, ăn uống hay giải trí, SC VivoCity còn mang đến không gian trải nghiệm đa dạng. Hàng trăm sự kiện, chương trình ưu đãi và hoạt động tương tác được tổ chức mỗi năm, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng triệu gia đình, bạn trẻ và du khách. Ngoài ra, trung tâm thương mại này còn là địa điểm diễn ra những sự kiện giải trí thu hút giới trẻ như công chiếu phim điện ảnh, khai trương thương hiệu quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời...

SC VivoCity còn đầu tư các không gian vui chơi miễn phí dành cho trẻ em, nổi bật là sân chơi ngoài trời Sky Park tại tầng thượng với khu vực vận động thể chất và sân chơi nước hiện đại dành cho các bé. Năm nay, Sky Park được cải tạo và nâng cấp với chủ đề công viên Đại dương, hướng đến sự mới lạ cho khách hàng.

Sân chơi Sky Park tại tầng 5 mở cửa miễn phí cho các bé, với chủ đề đại dương đa sắc màu và hơn 10 góc chơi khô và nước. Ảnh: SC VivoCity

Chương trình khách hàng thân thiết SC VivoCity Rewards+ cũng là một trong những chương trình trọng điểm trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng. Khách hàng là thành viên SC VivoCity Rewards+ có thể tận hưởng nhiều đặc quyền như tích điểm đổi quà, ưu đãi tháng sinh nhật và mùa lễ hội, tham gia nhiều chương trình, sự kiện...

Gắn kết cộng đồng và theo đuổi giá trị bền vững

Song song với hoạt động kinh doanh, SC VivoCity cũng chú trọng đến trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững. Nổi bật là chiến dịch "Green Month - Tháng sống xanh" được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi hoạt động xanh như workshop tái chế, thu hồi pin cũ, đóng góp cây xanh cho các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia thông qua dự án Vườn rừng...

Chương trình "Tết cho em" và "Trung thu mơ ước" được tổ chức hàng năm tại SC VivoCity. Ảnh: SC VivoCity

Ngoài ra, để gắn kết và lan tỏa tình yêu thương, giá trị nhân văn đến cộng đồng, SC VivoCity còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, phối hợp cùng với báo Khăn Quàng Đỏ và nhóm thiện nguyện tổ chức các hoạt động mang đến niềm vui các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM điển hình như chương trình Tết cho em, Trung thu mơ ước...

Quá trình phát triển của SC VivoCity còn gắn với mục tiêu tối ưu năng lượng trong hoạt động. Tháng 5/2022, trung tâm thương mại này lắp đặt thành công hệ thống năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm năng lượng trung bình lên đến 5,7% so với tổng điện năng sử dụng của toàn trung tâm thương mại. Trong 3 năm từ 2022 - 2024, hệ thống này giúp tiết kiệm hơn 2,3 triệu kWh điện, giảm phát hơn 1.500 tấn CO2.

Năm 2024, SC VivoCity là một trong những trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold do Hội đồng Công trình xanh Mỹ trao tặng dành cho hạng mục tòa nhà hiện hữu: vận hành và bảo trì v4.1.

Hình ảnh hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại trung tâm thương mại nhìn từ trên cao. Ảnh: SC VivoCity

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm

Đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ, SC VivoCity triển khai chuỗi hoạt động với chủ đề "Tròn 10 tuổi - Trọn niềm vui" kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11. Theo đó, khách hàng tham gia chương trình rút thăm may mắn (từ 22/8 đến 4/10) có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị như xe Piaggio Liberty Z 125, voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn JW Marriott, khách sạn Charmant Suite Cần Thơ, căn hộ dịch vụ Richlane Residences, Oakwood Residences Saigon; phiếu mua hàng Karofi, Co.opXtra, UNIQLO; thẻ tập miễn phí tại California Fitness & Yoga Center.

Bên cạnh đó là chương trình "10 ngày ưu đãi - X10 hot deals" diễn ra từ 19 đến 28/9 với hàng loạt khuyến mãi từ nhiều thương hiệu. Đại tiệc sinh nhật ngày 21/9 với chương trình nghệ thuật cùng sự xuất hiện của ca sĩ S.T Sơn Thạch.

Các khu vui chơi giải trí mới khai trương thu hút hàng nghìn gia đình và bạn nhỏ. Ảnh: SC VivoCity

Dịp này, trung tâm thương mại cũng vừa ra mắt các khu vui chơi, giải trí mới như vườn thú mini B-Zone, khu vui chơi giải trí Funzone Adventure rộng hơn 1.000 m2, trải nghiệm thực tế ảo VR City, mang đến nhiều lựa chọn giải trí cho khách hàng.

