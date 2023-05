Một thập kỷ phát triển của New Image Việt Nam

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã phát triển 10 năm tại Việt Nam với dòng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline và mô hình bán hàng trực tiếp.

Theo ông Vũ Hải Dương, Giám đốc Kinh doanh và Marketing công ty New Image Việt Nam, hướng đi này không chỉ giúp đối tác kinh doanh dễ tiếp cận sản phẩm, phương thức mua bán mà còn có thể làm chủ hoạt động kinh doanh, nguồn thu nhập ổn định. Ông Dương đã có những chia sẻ về hành trình phát triển của công ty cùng những định hướng về kinh doanh, hoạt động cộng đồng trong thời gian tiếp theo.

Tinh thần "We are one" được New Image Việt Nam áp dụng trong mọi chiến lược. Ảnh: New Image Việt Nam

- Trong năm 2022, New Image Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì?

Giai đoạn 2019 - 2022, chúng ta đã phải đối mặt với dịch Covid và những bất ổn trên toàn cầu. Để có thể duy trì mức tăng trưởng doanh số gần 41% trong thời gian qua, New Image Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách bán hàng, vận hành hệ thống và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch. Nhờ hoàn thiện chiến lược, công ty đã tăng trưởng và cán mốc doanh số lên đến hơn 4 tỷ đồng năm 2022. Đây năm tăng tưởng thứ 9 liên tục của công ty.

Ngoài ra, chương trình trả thưởng linh hoạt, công bằng, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tuân thủ nghị định, đã tạo ra cơ hội và thu hút hơn 65.000 đối tác kinh doanh mới trong năm 2022.

- Những yếu tố giúp New Image Việt Nam tăng trưởng?

Từ khi thành lập, chúng tôi đã xây dựng 5 yếu tố làm ưu thế kinh doanh: tập đoàn (công ty), sản phẩm, chính sách, hệ thống và văn hóa. Những yếu tố này vừa hoạt động độc lập và bổ trợ nhau. Trong thời điểm dịch Covid, chúng tôi vẫn giữ 5 yếu tố ưu thế và đẩy mạnh công nghệ thông tin 4.0 vào khâu vận hành hàng hóa.

Ngoài ra, tinh thần "We are one" cũng được New Image Việt Nam áp dụng trong mọi chiến lược. Điều đó được thể hiện qua văn hóa của sự gắn kết giữa công ty và đối tác kinh doanh. Cả hai đã cùng hợp nhất vì lợi ích người tiêu dùng và các hoạt động cộng đồng.

Ông Vũ Hải Dương, Giám đốc Kinh doanh và Marketing công ty New Image Việt Nam. Ảnh: New Image Việt Nam

- Theo ông, mô hình bán hàng trực tiếp tồn tại những khó khăn gì?

Khó khăn thứ nhất là vấn đề rào cản pháp lý. Tình trạng này dẫn tới nhiều hệ quả xấu; từ đó, hình thành nên tính tiêu cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật đã kiện toàn theo thời gian, giúp doanh nghiệp có điểm tựa và phát triển.

Thứ hai, là phát triển mạng lưới đối tác kinh doanh. New Image Việt Nam đặt mục tiêu đội ngũ này cần mạnh về phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của phát luật. Do đó, chúng tôi luôn đặt lợi ích của lực lượng này làm trung tâm thông qua các hành động quan tâm đến đời sống và tiềm năng phát triển của họ, từ đó có những hoạt động, chính sách phù hợp.

- Công ty đã xây dựng những chính sách gì cho đối tác kinh doanh của mình?

Thời gian đầu, New Image Việt Nam tập trung đảm bảo đời sống và môi trường làm việc cho lực lượng này thông qua việc nâng cao thu nhập, chính sách trả thưởng và tạo động lực phát triển.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ, đào tạo và phát triển năng lực cho đối tác kinh doanh để tạo nên đội ngũ có đầy đủ tố chất, nhằm mang đến những dịch vụ chất lượng cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, New Image Việt Nam còn cam kết hoạt động linh hoạt, công bằng, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và luôn tuân thủ các quy định của nhà nước .

Trong năm 2022, hơn 1.500 tỷ đồng tiền hoa hồng đã được chi trả cho khoảng 83.000 đối tác kinh doanh. Trong số đó hơn 300 cá nhân có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm, 115 người có thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tính ở thời điểm hiện tại, vị trí đối tác kinh doanh có thu nhập cao nhất tại New Image Việt là hơn 11 tỷ đồng (năm 2022).

- Bên cạnh phát triển kinh doanh, New Image Việt Nam đã có hoạt động gì để thực hiện nghĩa vụ với xã hội?

10 năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi xem mục tiêu chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội là ADN của công ty. Vì vậy, công ty đã triển khai chuỗi hoạt động với thông điệp "kháng thể chủ động" nhằm nâng cao ý thức về sức khỏe hệ miễn dịch cho cộng đồng.

New Image Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng tu sữa bếp ăn. Ảnh: New Image Việt Nam

Từ 2019 tới nay, công ty tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống như: khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo, hỗ trợ tu sửa bếp ăn và tài trợ dinh dưỡng cho trường mầm non vùng cao, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học... Trong năm 2023, chúng tôi sẽ phối hợp cùng Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ để thực hiện những chương trình thiện nguyện và nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc bổ sung kháng thể chủ động.

- Định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của công ty là gì?

Trong chặng đường tiếp theo, New Image Việt Nam cam kết sẽ luôn đặt lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu; đồng thời, duy trì chính sách trả thưởng linh hoạt. Chiến lược kinh doanh cũng sẽ được cải tiến liên tục nhằm thích nghi với từng giai đoạn phát triển kinh tế mới.

Về cơ sở vật chất, hạ tầng. công nghệ thông tin, giao nhận hàng hóa..., công ty sẽ luôn cập nhật phiên bản mới. Đội ngũ nhân sự cũng được đào tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Ngoài ra, tinh thần "We are one" cũng sẽ được gìn giữ và tiếp tục lan toả cho các thế hệ sau.

Thanh Hoa