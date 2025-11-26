Một thập kỷ Đại Tín Pharma nâng tầm công nghệ điều trị cơ xương khớp

Đại Tín Pharma kỷ niệm 10 năm Regenflex tại Việt Nam và giới thiệu công nghệ Multifractional Bioinduction trong dòng Regenflex T&M, mở rộng hệ sinh thái giải pháp cho khớp, gân và cơ.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín vừa tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 10 năm thành lập nhãn hàng Regenflex tại Việt Nam (2015 - 2025). Chuỗi sự kiện đa dạng từ các hoạt động khoa học chuyên sâu, giải đấu thể thao Regenflex Open (RO), đến đêm gala dinner. Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện đánh dấu cột mốc một thập kỷ phát triển công nghệ điều trị cơ xương khớp tại Việt Nam, đồng thời ra mắt công nghệ tiên tiến Multifractional Bioinduction cùng dòng sản phẩm kế thừa Regenflex T&M.

Đội ngũ nhân sự Đại Tín tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập. Ảnh: Đại Tín

Nhìn lại 10 năm triển khai, đại diện Đại Tín Pharma cho biết giai đoạn 2015 - 2025, doanh nghiệp tập trung đưa các giải pháp phục hồi vận động ít xâm lấn vào điều trị thoái hóa khớp, tiêu biểu là Regenflex Bioplus. Đại Tín Pharma là một trong những đơn vị tiên phong đưa ra khái niệm tiêm nội khớp một mũi cho một liệu trình. Ứng dụng công nghệ Biorivolumetria, sản phẩm giúp rút ngắn liệu trình từ 3 - 5 mũi xuống còn một mũi, giảm thời gian đi lại, hạn chế đau và tối ưu chi phí, phù hợp với bệnh nhân lớn tuổi hoặc ở xa cơ sở y tế.

Regenflex Bioplus nhờ đó trở thành lựa chọn của nhiều bác sĩ, góp phần thay đổi cách tiếp cận điều trị thoái hóa khớp và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước.

Sản phẩm Regenflex T&M ứng dụng công nghệ Multifractional Bioinduction. Ảnh: Đại Tín

Với triết lý "Chủ động phòng ngừa luôn tốt hơn chữa trị", Đại Tín Pharma đã mang đến bước tiến vào năm 2025 bằng việc giới thiệu công nghệ Multifractional Bioinduction trong sản phẩm Regenflex T&M, chuyên biệt cho gân và cơ. Công nghệ này sử dụng nhiều phân đoạn trọng lượng phân tử HA để cung cấp sự bôi trơn, nuôi dưỡng và thúc đẩy quá trình tái tạo gân, cơ. Từ đó, giúp kích thích khả năng tự phục hồi của gân, cơ, mang lại giải pháp giúp phục hồi tối đa vận động.

Đại diện nhà máy Regenyal Laboratories tại lễ kỷ niệm 10 năm Regenflex tại Việt Nam. Ảnh: Đại Tín

Đại Tín Pharma cho biết việc chuyển giao sang công nghệ mới là bước đi chiến lược nhằm mở rộng ứng dụng trong lâm sàng và đồng hành cùng xu hướng điều trị tái tạo trên thế giới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp điều trị toàn diện cho lĩnh vực cơ xương khớp. Song song, doanh nghiệp mang các giải pháp y học tiên tiến về Việt Nam, hỗ trợ giảm gánh nặng bệnh xương khớp trong bối cảnh tỷ lệ thoái hóa ngày càng tăng.

Thế Đan