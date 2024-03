Một tháng thám hiểm Nam Cực của nhiếp ảnh gia Việt

Đặt chân đến Antarctica (châu Nam Cực), "trước mắt tôi là một vùng đất băng giá khắc nghiệt, xa xôi và hoang sơ đến mức nơi đây vẫn là một trong những biên giới vĩ đại cuối cùng để con người khám phá", anh Thiện nói.

Các hoạt động khám phá Nam Cực thường diễn ra vào mùa hè, khi nhiệt độ dao động -1 độ C đến -10 độ C. Vào mùa đông, nơi này gần như không có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ thấp nhất là -65 độ C và kéo dài trong suốt 6 tháng.

Tuy nhiên ngay cả vào mùa hè, có rất ít ánh sáng mặt trời chiếu đến đây. Thời tiết thay đổi liên tục từ nắng sang mưa tuyết dày đặc chỉ trong một tiếng. Đôi khi, ở đây xuất hiện những trận gió vùng địa cực với sức gió gần 200 km/giờ, khiến các tàu phải tìm nơi tránh và không thể đáp vào đất liền, anh Thiện cho biết.