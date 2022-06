Một tháng 'sống không bằng chết' của cô gái bán dâm

Hong KongLỡ trộm tiền của dân xã hội đen, Fan Man Yee phải trả giá bằng cả tính mạng trong 'kỳ án thú bông Hello Kitty' từng rúng động Hong Kong.

Tháng 5/1999, thiếu nữ 14 tuổi đến đồn cảnh sát Yau Ma Tei, nói rằng trong vài tuần qua, cả khi ngủ lẫn khi thức cô đều bị quấy rầy bởi hồn ma của một phụ nữ trẻ. Hồn ma hầu như không còn rõ hình người vì bị đánh đập tàn tạ, mặt mũi biến dạng...

Cảnh sát coi lời khai khó tin của thiếu nữ là trò đùa để thu hút sự chú ý, hoặc biểu hiện rối loạn tâm thần do ma túy. Khi chuẩn bị liên lạc với người nhà cô gái, cảnh sát bất ngờ nghe thấy cô nói đã giết người.

Thiếu nữ thú nhận cơn ác mộng chỉ là bịa đặt, sự thực là cô và ba người đàn ông khác đã cùng tra tấn đến chết một phụ nữ trẻ trong nhiều tuần. Cô dẫn cảnh sát đến hiện trường vụ án tại căn hộ bỏ hoang trên tầng ba của tòa nhà cũ ở số 31, đường Granville, Tsim Sha Tsui.

Bên trong căn hộ, lớp sơn màu be bong tróc để lộ những mảng bê tông. Sàn nhà rải rác đồ đạc bị bỏ lại vì quá cồng kềnh hoặc không có giá trị. Một tấm nệm đơn bẩn thỉu trong góc phòng, bên cạnh là những gói nhỏ bao cao su và kim tiêm vứt đi. Trong bếp đặt một bếp ga nhỏ cạnh tủ lạnh rỉ sét.

Cô gái sợ hãi chỉ vào tủ lạnh. Một cảnh sát mở ra và thấy thi thể không nguyên vẹn của một phụ nữ. Sau đó, cảnh sát chú ý tới một con thú bông có đầu hình mèo Hello Kitty và đuôi cá kích cỡ lớn trong phòng. Trên nó có vết bẩn màu đỏ đã bị ố, gần giống như máu khô. Đeo găng tay kiểm tra, cảnh sát phát hiện phần đầu Hello Kitty cứng khác thường, phía sau có đường khâu sơ sài. Khi tháo vết khâu, cảnh sát thấy một hộp sọ rơi xuống.

Hộp sọ của nạn nhân bị giấu trong đầu thú bông Hello Kitty, khiến truyền thông gọi đây là "kỳ án Hello Kitty". Ảnh: Filmdaily

Nạn nhân là Fan Man Yee, gái mại dâm 23 tuổi. Cô bị bố mẹ bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh và được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi. 15 tuổi, Man Yee buộc phải rời trại mồ côi vì giới hạn tuổi tác. Không có nơi ở, không việc làm, Man Yee lang thang, nghiện ma túy rồi bị ép hành nghề mại dâm ở tuổi 21.

Man Yee hành nghề mại dâm trong nhà chứa ở quận nghèo của Kowloon. Mại dâm được coi là hợp pháp ở Hong Kong, nhưng hành vi tổ chức, chăn dắt gái mại dâm và kiếm tiền từ hoạt động bán dâm của người khác là trái pháp luật. Vì thế, các "ma cô" chuyển sang kinh doanh bất động sản, mua căn hộ trong các tòa nhà giá rẻ và chuyển chúng thành nhiều căn hộ siêu nhỏ. Sau đó, các "chủ nhà" cho gái mại dâm thuê với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường. Man Yee ở và làm việc trong một căn hộ như vậy, cô tin rằng mình sẽ an toàn hơn ra ngoài đường.

Sau 2 năm làm việc tại nhà chứa này, Man Yee có nhiều khách quen, một trong đó là Chan Man Lok, 34 tuổi. Cô biết Man Lok là thành viên Hội Tam Hoàng, buôn ma túy, làm "ma cô" và có nhiều tiền.

Một đêm tháng 3/1999, sau khi tiếp Man Lok, Man Yee đã lấy trộm chiếc ví của hắn, giấu nó trong đống bừa bộn của căn phòng. Man Lok khi ra về không phát hiện ra nhưng dọc đường đi thấy khát nên đã đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua nước. Ban đầu, hắn hốt hoảng khi không tìm thấy ví nhưng nhanh chóng nhớ ra vẫn còn ví lúc trả tiền cho Man Yee chỉ nửa giờ trước. Đoán chắc cô ăn trộm, hắn tức giận tột độ, lập tức quay trở lại nhà chứa, xông vào phòng cô đánh đập.

Man Yee trả ngay ví cho hắn. Sau khi đếm đủ 4.000 HKD (khoảng 500 USD) tiền mặt, Man Lok đòi cô đền bù 10.000 HKD. Man Yee không gom đủ nên cầu xin cho cô thời gian kiếm tiền.

Man Lok đến tìm Man Yee vào hôm sau, nhưng phát hiện cô đã bỏ trốn. Hắn gọi hai đồng bọn là Leung Shing Cho, 27 tuổi, và Leung Wai Lun, 21 tuổi, giúp tìm kiếm Man Yee. Bộ ba liên tục lùng sục tại các khu đèn đỏ ở Hong Kong vì cho rằng nếu cô vẫn ở trong thành phố thì sẽ cần làm việc để kiếm tiền.

Ngày 17/3/1999, chúng tìm thấy Man Yee ở một góc phố. Chúng chở Man Yee đến khu nhà thuộc sở hữu của Hội Tam Hoàng ở số 31 đường Granville, Tsim Sha Tsui.

Lúc này, Man Lok, Shing Cho và Wai Lun có kế hoạch thiết lập căn hộ cũ nát thành một nhà chứa, giam giữ Man Yee bên trong và ép buộc cô bán dâm cho khách của chúng để trả nợ.

Ah Fong, bạn gái 14 tuổi của Man Lok, gia nhập cùng bộ ba. Sau khi uống rượu và dùng ma túy trong căn hộ, cả nhóm bắt đầu nảy ý định thâm độc với Man Yee. Những tuần tiếp theo, bên cạnh hành hạ thể xác, chúng còn tra tấn cô về mặt tinh thần, buộc phải mỉm cười, cảm ơn khi bị trừng phạt.

Tình trạng của Man Yee trở nên tồi tệ, không còn kẻ nào đến mua dâm khiến cả nhóm không kiếm được đồng nào từ cô. Chúng nghĩ ra nhiều cách tra tấn ác liệt hơn khiến Man Yee không thể đi lại. Dần dần, cô không còn phản ứng gì, như cái xác không hồn.

Ngày 15/4/1999, cả nhóm đi tiệc và nhốt Man Yee trong phòng tắm để cô không thể trốn. Khi chúng quay lại, Ah Fong vào nhà vệ sinh và thấy Man Yee đã chết trong bồn tắm, sau một tháng chịu đủ giày vò. Để nạn nhân không bị nhận dạng nếu có người phát hiện, chúng tìm cách phi tang, giấu trong tủ lạnh.

Căn hộ xảy ra án mạng nằm ở tầng ba của tòa nhà bốn tầng. Tòa nhà bị đập bỏ vào tháng 9/2012 và xây thành khách sạn vào 2016. Ảnh: Kknews

Sau khoảng một tháng sống trong sợ hãi và tội lỗi, Ah Fong quyết định đến đồn cảnh sát khai báo.

Cảnh sát lập tức truy bắt ba gã đàn ông trên phạm vi toàn Hong Kong. Chưa đầy 24 giờ sau khi Ah Fong bước vào đồn cảnh sát, Man Lok bị bắt khi đang ngồi thưởng thức dim sum trong một nhà hàng ven đường cách hiện trường vụ giết người ở Tsim Sha Tsui chỉ vài dãy nhà. Shing Cho và Wai Lun cũng bị bắt ngay sau đó.

Khi bị thẩm vấn, ba nghi phạm đều khai rằng chỉ điều hành một nhà chứa bất hợp pháp và Man Yee tự nguyện tham gia. Cả ba nói Man Yee là con nghiện, chết vì dùng thuốc quá liều, vì sợ gặp rắc rối với pháp luật chúng quyết định làm cô biến mất.

Dù có lời khai rõ ràng và chi tiết của Ah Fong, thi thể nạn nhân đã bị hủy hoại và không còn nguyên vẹn khiến cảnh sát không thể chứng minh được chính xác cô đã chết như thế nào.

Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết chắc chắn rằng Man Yee bị sát hại chứ không phải chết vì dùng ma túy quá liều nhưng chúng vẫn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Man Yee.

Tháng 12/2000, cả ba bị kết án tù chung thân vì ngộ sát, không được xem xét ân xá trong 20 năm. Do là vị thành niên và có hành động hỗ trợ cảnh sát, Ah Fong được xóa mọi cáo buộc trong vụ giết người.

Vụ án thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và dư luận vì tình tiết gây sốc, được gọi là "kỳ án Hello Kitty". Năm 2001, hai bộ phim Human Pork Chop và There is a Secret in my Soup được sản xuất dựa trên vụ án này. Danger Counter (2005), Gun Metal Grey (2010), Port of Call (2015) cũng sử dụng tình tiết trong vụ án vào phim.

Tuệ Anh (Theo Thecasualcriminalist)