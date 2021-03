Một tháng gây ra 19 vụ trộm

Hà TĩnhĐặng Hữu Tính, 14 tuổi, cùng 3 đồng phạm đột nhập nhiều đền chùa, nhà dân trộm tiền công đức và tài sản

Ngày 10/3, Tính; Đặng Hữu Được, 14 tuổi; Lương Đặng Anh Tú; Hà Khánh Cương, 20 tuổi, cùng trú xã Tùng Lộc, bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 2 đến nay, nhóm của Tính rủ nhau đột nhập nhiều đền chùa, nhà dân ở huyện Can Lộc trộm tiền công đức đựng trong két sắt, cùng tài sản như có giá trị như điện thoại, máy tính...

Ngày 1/3, trong lúc thực hiện vụ trộm điện thoại di động của nhà chị Phan Thị Tâm ở thị Trấn Nghèn, Tính và Tú bị Công an huyện Can Lộc lần ra hành tung. Từ lời khai của hai nghi can, cảnh sát bắt thêm Được và Cương.

Nhà chức trách xác định, trong một tháng, 4 nghi can gây ra 19 vụ trộm.

Đức Hùng