Một tháng cao điểm tấn công thuốc, thực phẩm chức năng giả

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương mở đợt tấn công từ ngày 15/5 đến 15/6 ngăn tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế.

Ngày 17/5, Bộ Y tế yêu cầu như trên trong bối cảnh gần đây cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm kém chất lượng. Mới nhất là đường dây sản xuất 100 loại thực phẩm chức năng giả.

"Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ", Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đồng thời siết chặt quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế.

Các nhà khoa học, nhà quản lý ngành y tế được yêu cầu ký cam kết không quảng cáo, giới thiệu thông tin sai lệch, thiếu cơ sở và căn cứ khoa học, phóng đại tính năng, công dụng của sản phẩm khi chưa xác minh kỹ tài liệu pháp lý liên quan. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi quảng cáo gian dối.

Công chức, viên chức được nhắc nhở về trách nhiệm, đạo đức; không lợi ích nhóm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động, công bố sản phẩm trong lĩnh vực y tế.

"Công chức, viên chức chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ", Bộ Y tế nêu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, thiết bị y tế giả trên địa bàn.

Số thực phẩm chức năng giả bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Ngọc Bích

Hôm 14/5, tại cuộc họp với các bộ ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa vẫn phức tạp, trên phạm vi rộng, đối tượng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, uy tín, thương hiệu đất nước.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa. Ông chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng. Các địa phương thành lập tổ công tác do chủ tịch UBND làm tổ trưởng, có tham gia của đại diện các ngành. Tổ công tác sẽ thực hiện đợt cao điểm truy quét trong một tháng, từ 15/5 đến 15/6.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm. Trong đó hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, thuế; hơn 1.100 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ. Các cơ quan thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4.897 tỷ đồng, khởi tố hình sự gần 1.400 vụ với hơn 2.100 đối tượng.

Lê Nga