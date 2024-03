Một thai song sinh sảy, bé còn lại chào đời sau 6 tuần

Hà NộiNgười phụ nữ 27 tuổi mang thai đôi, bị sảy một thai ở tuần 21, được bác sĩ khâu cổ tử cung và dùng thuốc giữ thai còn lại đến tuần 27 thì sinh.

Mang song thai nhờ thụ tinh ống nghiệm, đến tuần 21 thai phụ tức bụng, âm đạo ra chút dịch nhầy. Bác sĩ phát hiện cổ tử cung đã mở, túi ối thõng ra ngoài âm đạo nên không có biện pháp can thiệp để giữ thai, nguy cơ sinh non.

Thai phụ đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kiểm tra lại. Ngày 5/3, bác sĩ Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết đây là trường hợp khó, phải khâu vòng cổ tử cung nhằm bảo vệ đầu ối. Tuy nhiên, chân của một em bé đã thò ra ngoài âm đạo. Các bác sĩ quyết định cho đẻ một thai ra trước và giữ thai còn lại. "Mọi thao tác cần chính xác tuyệt đối, đảm bảo không có sai sót dù là nhỏ nhất", bác sĩ nói.

Hôm sau, mẹ sinh non một thai, em bé mất ngay sau sinh. Theo nguyên tắc, bị sảy một thai trong ca song sinh, cổ tử cung sẽ mở để tiếp tục đẩy em bé thứ hai ra ngoài. Ngoài ra, bánh nhau còn sót lại của thai nhi thứ nhất với các tổ chức đã chết sẽ tạo thành các ổ nhiễm khuẩn, khiến thai nhi còn lại nguy cơ cao tử vong. Người mẹ cũng gặp nguy hiểm khi cố giữ con.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ phải dùng thuốc giữ thai nhi còn lại trong bụng mẹ. Hàng ngày, nhân viên y tế phải xét nghiệm máu và vệ sinh âm đạo mẹ để kiểm soát nhiễm trùng, đổi thuốc điều trị hai tuần một lần phù hợp với từng giai đoạn bệnh. May mắn thai phụ không còn cơn co tử cung nữa, cổ tử cung cũng đóng kín hoàn toàn.

Đến tuần 27, thai phụ bỗng nhiên đau bụng, cổ tử cung mở ba phân, nguy cơ sinh non. Bác sĩ chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi, thuốc cắt cơn co để giữ thai thêm.

"Chúng tôi chỉ có thể giữ em bé khoảng 3 đến 4 ngày nữa, nếu lâu hơn sẽ gây nguy hiểm cho hai mẹ con vì cổ tử cung đã mở, nguy cơ nhiễm trùng rất lớn", bác sĩ nói.

4 ngày sau, sản phụ sinh một bé trai nặng 1,1 kg, theo dõi tại khoa Sơ sinh. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo mang đa thai sau thụ tinh ống nghiệm có nhiều rủi ro. Người mẹ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thiếu máu, tăng huyết áp, tiểu đường, băng huyết... Thai nhi sinh non tháng, nhẹ cân, có thể gặp các vấn đề về hô hấp, tăng nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, vàng da và bệnh lý võng mạc.

Ngoài ra, cặp song sinh chào đời (do can thiệp) có nguy cơ dị tật bẩm sinh gấp đôi bình thường, nhất là bệnh thần kinh nứt đốt sống, khuyết tật ống thần kinh... Thai nhi dễ mắc hội chứng truyền máu song thai (hai thai khác buồng ối nhưng dùng chung một bánh nhau), xoắn hoặc thắt nút dây rốn khiến tử vong trong bụng mẹ.

Bà bầu mang song thai cần khám thai định kỳ, sàng lọc bệnh, không chờ dấu hiệu nguy hiểm mới đi viện, giảm tối đa nguy cơ tai biến.

Thùy An