Một tấn chân gà bốc mùi tuồn vào Đà Nẵng bị phát hiện

TP HuếXe khách chở gần một tấn sụn chân gà bốc mùi từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ đã bị cảnh sát thu giữ.

Sự việc được phát hiện vào trưa 8/8 khi cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách biển số Lào của nhà xe Hải Yến chạy tuyến Viêng Chăn - TP Đà Nẵng, trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái, Huế.

Trong khoang chứa hành lý, cảnh sát thu 19 thùng xốp chứa sụn chân gà đã bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng khoảng một tấn. Tại thời điểm bị kiểm tra, số thực phẩm này không có hóa đơn, chứng từ.

Tài xế Nguyễn Văn Khoa, 39 tuổi, trú phường Hòa Vang, Đà Nẵng khai 19 thùng sụn chân gà được mua từ Lào đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Hàng sau đó sẽ được bán vào nhiều cửa hàng ở Đà Nẵng.

Một tấn sụn chân gà bốc mùi bị phát hiện trước lúc đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ. Ảnh: Vạn An

Công an thành phố Huế đã tạm giữ số sụn chân gà bốc mùi, đang điều tra sự việc.

Võ Thạnh