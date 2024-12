Một tấn chả chứa chất cấm hàn the bị phát hiện ở Đà Nẵng

Công an kiểm tra cơ sở sản xuất chả giò chả bán với giá rẻ và phát hiện gần một tấn chả thành phẩm dương tính với hàn the (Natri Borat) - chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Tối 27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt giam Phạm Xu Tý (40 tuổi, trú quận Thanh Khê) để điều tra Vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cùng hành vi, công an cũng khởi tố vợ ông Tý là bà Võ Thị Tuyệt, 33 tuổi, nhưng cho tại ngoại.

Vợ chồng ông Tý, bà Tuyệt nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn và thấy bất thường khi cơ sở sản xuất chả của vợ chồng ông Tý ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ bán giá rất thấp so với thị trường.

Tại cơ sở này, cảnh sát kinh tế phát hiện có gần một tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết) có phản ứng dương tính với hàn the (Natri Borat) khi test nhanh.

Kết quả kiểm định 9 mẫu chả sau đó cho thấy toàn bộ có hàn the.

Nhà chức trách đang làm rõ vi phạm của vợ chồng ông Tý.

Số chả tại cơ sở sản xuất của gia đình ông Tý dương tính với hàn the. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đây hàn the là muối natri của acid boric, được sử dụng trong công nghệ thực phẩm để giữ món ăn tươi ngon thời gian dài, không bị ôi thiu, đồng thời giúp tăng độ dẻo. Người dân hay cho hàn the vào nấu bánh đúc để bánh cứng chặt hoặc nêm vào bánh cuốn, bún, để dai ngon hơn.

Tuy nhiên, qua thời gian, các chuyên gia nhận thấy hàn the là hóa chất vô cùng độc hại, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài và có thể làm sa sút trí tuệ. Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm với bất kỳ hàm lượng hay cách thức nào.

Trên thực tế, nhiều người kinh doanh vẫn bỏ hàn the như một chất phụ gia vào thực phẩm để món ăn dai ngon hơn. Với giò, chả chất hàn the không ảnh hưởng màu sắc nên khó phân biệt bằng mắt thường. Cách để nhận biết giò chả chứa hàn the là dựa vào vị giác. Giò nguyên chất khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, mềm, không khô rắn. Còn khi cắn miếng giò mà thấy khô cứng, dai, mịn bất thường thì đó là có ướp hàn the.

Công an cho biết, hàn the có độc tính khá lớn đối với cơ thể, không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm, có thể gây ngộ độc cấp tính làm cho người sử dụng với liều lượng thấp; liều từ 5 gam trở lên có thể dẫn đến tử vong.

Hàn the cũng có thể gây ngộ độc mãn tính, ảnh hưởng đến gan, thận, biếng ăn, suy nhược cơ thể.

Ngọc Trường