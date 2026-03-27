Một số nghị sĩ Cộng hòa bức xúc vì thiếu thông tin về chiến sự Iran

Một số hạ nghị sĩ Cộng hòa tỏ bất mãn sau khi nghe Lầu Năm Góc báo cáo về chiến sự Iran, cho rằng thông tin mơ hồ, thiếu rõ ràng.

Trong cuộc báo cáo kín ngày 25/3, các quan chức Bộ Quốc phòng đã trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện về chiến lược tổng thể trong xung đột Iran của chính quyền Trump.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ rời cuộc họp trong lo ngại, cho rằng phần giải thích của Lầu Năm Góc vẫn thiếu rõ ràng. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers, nghị sĩ Cộng hòa, thừa nhận "có sự bức xúc từ cả hai phía" trong vài cuộc báo cáo gần đây, trong đó có buổi ngày 25/3, khi chiến sự đã bước sang tuần thứ 4 và một đề nghị cấp ngân sách lớn phục vụ cuộc chiến sắp được đệ trình.

Theo ông Rogers, các nghị sĩ không nhận được thông tin đầy đủ về liệu Mỹ có triển khai lực lượng trên bộ tới Iran hay không, về mục tiêu cuối cùng của chiến dịch hay chi phí dự kiến, cùng nhiều vấn đề khác.

Hạ nghị sĩ Mike Rogers phát biểu tại Michigan năm 2024. Ảnh: AFP

"Họ đang tăng cường lực lượng tới Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) và các đầu mối chỉ huy khác, còn chúng tôi muốn biết thêm họ đang cân nhắc những phương án nào. Nhưng chúng tôi không được cung cấp thông tin", ông Rogers nói. "Đây là một trong nhiều cuộc họp khiến chúng tôi cảm thấy chính quyền cần cởi mở hơn khi cử người sang đây báo cáo. Việc họ cuối cùng cũng bắt đầu cử người tới là điều tích cực, nhưng khi đã tới thì họ phải cung cấp những thông tin thực chất".

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Nancy Mace cũng rời cuộc họp trong trạng thái bức xúc do thông tin mơ hồ. Bà tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống với mọi đề nghị cấp thêm ngân sách cho chiến sự cho tới khi nhận được câu trả lời rõ ràng về việc Mỹ còn tiếp tục chiến dịch ở Iran trong bao lâu.

Bà thậm chí cho rằng bất kỳ nghị sĩ nào, nếu nghe phần báo cáo mà Ủy ban Quân vụ Hạ viện nhận được ngày 25/3, cũng sẽ phản đối việc cấp thêm tiền cho cuộc chiến. "Họ không đưa ra nhiều thông tin. Mỗi ngày cuộc chiến này kéo dài, mức độ ủng hộ từ phía đảng Cộng hòa càng giảm".

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu USS Thomas Hudner tại một địa điểm không được tiết lộ hôm 1/3. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Clay Higgins nói ông nhìn chung hài lòng với buổi báo cáo, nhưng vẫn mô tả đây là cuộc họp "căng thẳng nhất" của Ủy ban Quân vụ Hạ viện mà ông từng chứng kiến.

"Tôi nghĩ có cảm giác một số nghị sĩ bước vào phòng họp với tâm thế sẵn sàng bày tỏ không hài lòng với chính quyền", ông Higgins nói. "Tôi không thấy cuộc họp này kém chuyên nghiệp hay kém đầy đủ hơn các cuộc trước. Đây là một vấn đề nhạy cảm, là một chiến dịch quân sự đang diễn ra, và một số câu hỏi mà các đồng nghiệp Dân chủ của tôi đặt ra thực chất gần như không thể trả lời".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thuộc đảng Cộng hòa, lên tiếng bảo vệ chính quyền Trump trước làn sóng bức xúc ngày càng tăng từ các nghị sĩ.

"Họ đã tổ chức các cuộc báo cáo ở cấp độ mật cho các thành viên quốc hội. Mỗi nghị sĩ đều có thể tiếp cận bất kỳ thông tin nào họ cần, nên tôi không rõ họ còn có thể minh bạch hơn đến mức nào nữa", ông nói.

Người dân đứng nhìn cột khói bốc lên sau vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 28/2. Ảnh: AP

Các thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện cũng được báo cáo ngày 25/3, nhưng các thượng nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra ít lo ngại hơn trước lượng thông tin Lầu Năm Góc cung cấp.

Khi được hỏi về mức độ hài lòng với phần báo cáo từ chính quyền, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds trả lời rằng "bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được đều hữu ích. Dĩ nhiên, lúc nào chúng tôi cũng muốn biết thêm".

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan cho biết ông đã hỏi các đại diện Lầu Năm Góc về tiến độ thực hiện các mục tiêu mà ông Trump đặt ra, và ông rời cuộc họp với cảm nhận tích cực.

Theo giới quan sát, các phản ứng khác nhau trong loạt họp kín là dấu hiệu mới nhất cho thấy rạn nứt xuất hiện trong nội bộ đảng Cộng hòa liên quan đến chiến sự tại Iran.

Nhà Trắng cho biết chính quyền Trump đã báo cáo với quốc hội xuyên suốt chiến dịch, trước cả khi bắt đầu hành động quân sự. Tính đến nay, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cộng đồng Tình báo Mỹ đã tổ chức 20 cuộc họp lưỡng đảng để báo cáo các nghị sĩ, trong đó có hai cuộc họp dành cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

Chiến sự bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.900 người ở Iran và 13 lính Mỹ. Tổng thống Mỹ gần đây tuyên bố "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận" ở phía Iran, song không nêu tên cụ thể.

Tuy nhiên, Iran sau đó bác bỏ thông tin. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra, gọi những điều này là "quá đáng".

Đức Trung (Theo CNN, AP, Hill)